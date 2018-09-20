蘋概股乏力 台股年線附近整理

（中央社記者韓婷婷台北20日電）蘋果(Apple)股價雖止穩，加上美股出現上漲走勢，卻無法止住蘋概股持續修正趨勢，台股今天開高走低，盤中雖一度突破10900點整數關卡，隨即紅翻黑，在年線10815點附近整理。



截至10時30分，加權股價指數下跌16.85點、為10840.42點、成交值新台幣591.46億元。



鴻海帶領蘋概股向下探底，包括玉晶光、嘉聯益、美律、可成走勢疲弱，雖大立光、台積電力挺卻難挽回頹勢。



分析師表示，中秋連假在即，市場擔憂長假期間美中貿易戰再生變數，寧願選擇退場觀望，加上近幾天強勢的傳產也有漲多休息的壓力，雖金融股有國泰金、富邦金、新光金、中信金撐盤，難抵湧現的賣壓，指數在年線10815點之上整理。



盤面弱勢的族群還包括砷化鎵族群，全新、穩懋大跌，宏捷科也在平盤之下徘徊。



資金除了集中在金融股之外，生技族群在科妍簽下10年1億美元的獨家銷售權利多激勵下，股價開盤跳空漲停，浩鼎也受到抗癌新藥獲美FDA（食品暨藥物管理局）孤兒藥認定，同步跳空漲停開出，成為盤面新亮點，帶動晟德、佰研、旭富等個股突圍，也讓櫃買指數在電子股表現不佳下，依舊守在平盤之上。



法人認為，台股所有均線幾乎都糾結在10800點至10900點區間下，短線可望出現表態訊號，不過由於外資態度受到美中貿易戰訊息瞬息萬變影響，短線忽多忽空，在台指期淨多單部位也尚未回到3萬口以上，加上內資有出場套現的動作，待中秋節過後趨勢才會較為明確。（編輯：張均懋）1070920