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台灣新創槓淘寶 北京司法鑑定判淘寶侵權

發稿時間：2018/09/20 14:27

最新更新：2018/09/20 14:27

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（中央社記者吳家豪台北20日電）台灣新創公司創意點子今天公開北京智慧知識產權司法鑑定中心司法鑑定意見書，確認淘寶直播侵害創意點子的隨看即買發明專利，主要目的並非求償，而是歡迎業者合作把市場做大。

BRAVO iDEAS創意點子成立於2012年，是一家以互動式影音創新技術為導向的台灣科技新創公司，在公司成立前的2007年就已經開始技術開發，陸續獲得台灣、大陸、美國、日本、新加坡、南韓、印度等超過48個國家、逾31項關於互動式影音的發明專利。

創意點子在大陸的隨看即買發明專利在2013年就已取得，自2016年針對隨看即買專利技術遭受淘寶專利侵權乙事，經過漫長的蒐證鑑定，今年7月正式取得北京智慧知識產權司法鑑定中心司法鑑定意見書，今天公開完整內容。

創意點子創辦人陸意志說，創意點子的隨看即買發明專利是技術含量最高的發明專利，有極強的排他性，加上專利是屬地主義，因此在全球專利維護上付出相當大的心力。2016年向淘寶提出侵權主張後，曾被網友諷刺是專利蟑螂，直到司法鑑定意見書抵達公司，才如釋重負。

陸意志強調，求償並非此次公布完整報告的主要目的，除了爭一口氣之外，更歡迎其他業者一起合作，把市場做大。

創意點子指出，隨看即買發明專利技術讓消費者看到就能買到，不用跳出畫面中斷直播影片，甚至做到在分享影片的同時，也將隨看即買技術連同影片一起分享出去，包括在LINE、Twitter、WeChat、Facebook等通訊軟體中皆能使用隨看即買技術。（編輯：黃國倫）1070920

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