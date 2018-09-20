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大立光：客戶需求低於預期 9月營收轉保守

發稿時間：2018/09/20 16:03

最新更新：2018/09/20 16:03

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）蘋果iPhone XS系列明天開賣，市場對蘋果手機銷售雜音四起，鏡頭大廠大立光今天表示，有些客人需求確實比原先預期弱，目前看來9月營收收不排除可能比8月差，但仍需再觀察。

大立光表示，目前看來有些客戶需求比原先預期差，但強調不是單一客戶的問題，9月看來不排除可能比8月差，也許是大環境的因素不佳，實際數字及是否有需求遞延的狀況仍需進一步觀察。

中美貿易戰效應持續擴大，衝擊消費轉趨保守，市場擔憂蘋果iPhone新機訂價走高貴路線，恐怕衝擊後續買氣，投資法人對相關供應鏈後勢看法也轉趨保守。

繼日前日系外資調降大立光目標價後，歐系外資在最新出爐的報告中，也加入調降大立光目標價及獲利預估的行列。歐系外資調降大立光今年至後年每股盈餘預估，降幅5%至10%，目標價由5700元降至5100元，但維持「優於大盤表現」評等。

歐系外資表示，由於iPhone XS Max價格高於預期，可能會推高對舊型號及XR需求，較不利大立光，決定調降大立光目標價及獲利預估。

大立光自結8月合併營收為新台幣55.07億元，月增3.34%，年增9.73%，為去年11月以來新高；累計前8月合併營收為319.96億元，年成長1.26%。原本大立光預估，9月與8月營收相當，不過今天轉向保守。

大股東大舉持股轉讓，加上外資頻頻調降目標價，大立光近來在利空訊息接續轟炸下，股價持續下滑，今天原本開高維持在平盤上震盪，午盤後由紅翻黑，終場下跌65元，跌幅1.68%，收在3800元，創下今年5月3日來新低價。（編輯：張良知）1070920

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