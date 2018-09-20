金融海嘯10週年 投信點出金融市場9大變化

（中央社記者田裕斌台北20日電）金融海嘯今年屆滿10週年，摩根投信歸納，金融市場出現9大明顯變化，尤其是金融體系及新興市場體質也同步改善，成為多頭市場的重要支持。



摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，金融海嘯發生至今，金融市場出現9大明顯變化，包括：全球潛在實質經濟成長率(GDP)年增率放緩、全球政府負債總額與占GDP比重攀升、財政赤字惡化問題、通膨及薪資增長緩和、公債殖利率下滑至歷史相對低檔區間、政府監管趨嚴、央行資產負債表擴大、新興市場體質改善，以及追蹤指數的被動式投資工具崛起等。



陳若梅表示，為避免金融危機再度發生，全球監管機關自金融海嘯之後，祭出許多針對銀行的監管措施，尤其是針對中小型銀行，促使銀行強化資本體質及流動性，不少新興市場也改善經常帳，增強對外部衝擊的抵禦能力。



此外，在投資方面，全球主要央行透過購債措施救市，帶動全球債市規模近10年來迅速攀升，追蹤指數的被動式投資工具也快速崛起，掀起新一波投資趨勢。



陳若梅分析，就趨勢來看，這波經濟增長率較低的循環可望再延續一段時間，在企業獲利成長帶動下，可望持續推升股市，但同時投資人也需要關注包含過去支撐全球金融市場的寬鬆措施將逐步退場，以及全球貿易衝突等潛在經濟前景障礙，而且下一次景氣衰退來臨前，由於現今利率水準已來到歷史相對低檔水準，全球主要央行擁有的降息空間較前幾次金融危機期間來得少。



陳若梅認為，由於近年來全球主要央行採取極為寬鬆的貨幣措施，讓股債等資產波動度降至歷史低檔，預料未來隨全球央行逐步結束貨幣寬鬆措施，加上景氣來到擴張周期的中後段，均將帶動市場波動度攀升，向長期均值靠攏，波動度極低的時代已成歷史。（編輯：李信寬）1070920