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全球智慧型揚聲器銷量 Google Mini奪冠

發稿時間：2018/09/20 21:02

最新更新：2018/09/20 21:02

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）昨天公布的市場調查報告顯示，在全球智慧型揚聲器市場中，Google Home Mini銷量躍升冠軍，超越亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）推出的競爭產品。

專長科技市場研究與調查的美國策略分析公司（Strategy Analytics）發表報告指出，科技巨擘谷歌（Google）旗下體機最小的智慧型揚聲器Google Home Mini，今年第2季銷量達230萬台，奪下20%市占率。

亞馬遜Echo Dot的同期市占率為18%，略為落後Google Home Mini。

不過策略分析公司指出，若以整體銷量來看，亞馬遜仍是霸主，Echo和Echo Dot共取得30%的市占率；Google的Google Home和Google Home Mini市占率總和為27%。

報告指出，阿里巴巴在中國市場銷售的智慧型揚聲器「天貓精靈」，以7%市占率排名全球第4。

蘋果公司（Apple Inc.）的HomePod全球市占率並未名列前茅，不過因售價較高，包辦全球市場16%營收。

策略分析公司表示，由於有愈來愈多製造商搶進分杯羹，智慧型揚聲器市場成長迅速。

策略分析公司副總裁莫瑟（David Mercer）表示：「過去12個月來，全球市面上的智慧型揚聲器機款數量大幅成長，因為廠商希望把握這波爆炸性的市場成長商機。」

全球今年第2季共售出1170萬台智慧型揚聲器；前5大暢銷機款中，Google和亞馬遜就占4款，且占全球逾半銷量。（譯者：陳宜君/核稿：嚴思祺）1070920

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