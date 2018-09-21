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推行動支付 國發會：市場機制較租稅優惠有效

發稿時間：2018/09/21 11:19

最新更新：2018/09/21 11:19

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）政府力拼行動支付普及率於2025年達9成，對於外界獻策應給予小商家租稅優惠以普及行動支付，國發會今天回應，已有相關措施，且市場機制較租稅優惠更有效。

國家發展委員會今天發布新聞稿說明普及行動支付策略，指出行政院長賴清德上任後，便從應用場域、民眾體驗及基礎設施3大面向積極推動行動支付。

外界一直有建議政府加大租稅優惠力道，以推廣行動支付的聲音，國發會表示，從行動支付調查及金管會的相關統計可看出，國內行動支付的普及率即使沒有租稅優惠，仍然快速成長，預料今年即可達到50%的普及率。

國發會也說，現在支付管道多元，不過民間業者仍自發性大力推動行動支付，並沒有因為有了信用卡或悠遊卡等電子票證而不導入行動支付，顯見市場機制比提供租稅優惠更為有效。

國發會指出，政府在鼓勵小商家導入行動支付方面，早已有相關措施，今年提供1%營業稅的租稅優惠，政府會先由財稅單位對於尚未開立發票的小商家進行1%租稅優惠的宣導，再由相關輔導單位介紹行動支付的優點，如減少成本、掌握客戶資訊、避免失竊風險等，可大幅提高小商家參與意願。

政府與民間合力推動行動支付，目前行動支付不僅可介接信用卡及電子票證，使用簽帳金融卡（debit card）連結銀行帳戶也愈來愈普及；國發會表示，未來推動場域除了便利商店及加油站等，對於大專院校、小型診所等場域也會加強導入。

此外，透過台灣燈會等大型活動加深民眾的體驗、強化資安及統一標準讓民眾使用安心等，也都是國發會推動政策的重點。（編輯：郭萍英）1070921

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