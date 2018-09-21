玉晶光首度切入後鏡頭 10月起營運加速

（中央社記者韓婷婷台北21日電）蘋果iPhone鏡頭供應鏈玉晶光積極搶攻後置主要鏡頭多年，今年終於順利通過認證，除了3款前鏡頭全吃外，將首度供應後鏡頭，預計10月開始出貨，營運將加速增溫。



外資圈今天傳出，玉晶光後鏡頭也已通過各項測試，預計10月開始正式出貨供應iPhone XR版新機，由於後鏡頭單價遠高於前鏡頭，玉晶光繼全吃3款前鏡頭後再拿到後鏡頭，對玉晶光後續營收表現可說是大補丸。



針對此一傳聞，玉晶光保持一貫低調態度，僅表示不便對單一客戶做評論，後鏡頭本來就一直是公司積極努力爭取的目標，後續營運樂觀期待。



經過多年磨練，玉晶光良率提升反映在近年財報數字上。玉晶光在2016年下半年正式加入蘋果新機前置鏡頭供應行列，隨著良率拉升，產出量提高，在規模經濟效益發揮下，毛利呈現三級跳，由2015年的平均毛利率8.07%跳升到2016年的24.85%，2017年進一步拉升到40.85%，也推升玉晶光在連虧4年後，2017年轉虧為盈，獲利大翻轉，每股盈餘（EPS）來到10.5元。



手機鏡頭受限於空間相當有限，要在極小的空間裡尋求猶如單眼相機的質感及品質，技術層次相當高，連日系大廠苦追多年都無法達到大立光的水準；除了技術以外，產能規模更是一般企業難以跨越的門檻，也因此大立光能以一顆小小的鏡頭在手機產業獨領風騷多年。



法人指出，玉晶光此次趕在新機第一輪供應之列就順利切入後置鏡頭，雖初期有可能受到良率影響出貨量，但由於這是10年多年來包括日系廠商都無法跨越的一步，對玉晶光的「技術」能力可說是全新的里程碑。從過去的「看不到大哥（大立光）的車尾燈，現在已來到了突破點」，如果良率可以順利拉到一定水準，未來獲利表現可望進入全新的領域。



蘋果iPhone手機近年來成長快速，鏡頭規格的競賽也成為各大品牌廠重要的賣點，蘋果對品質的要求一向嚴格出名，鏡頭門檻極高，除了技術門檻還有規模門檻，為了不讓大立光獨攬，在風險分散的原則下，蘋果多年來積極扶植第2及第3供應商。除了技術經驗外，玉晶光擁有足夠的產能，可以說是蘋果多年來持續扶植的重要供應商之一。（編輯：張良知）1070921

