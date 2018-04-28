新二代回越南蹲點 理解母親苦與樂

（中央社記者江明晏台北28日電）「原來媽媽放棄優秀的學業嫁來台灣」，新二代黃翊庭回到熟悉又陌生的越南蹲點拍紀錄片，才理解媽媽跨國婚姻的苦和養育子女的樂，新二代回越南蹲點，是旁觀者，也是故事主角。



中華電信基金會今天舉辦「蹲點．台灣．心南向」交流分享會，基金會每年帶著學生到台灣偏鄉社區蹲點半個月，今年是「蹲點．台灣」計劃邁入第10年，首度將觸角延伸至海外，由新住民、新二代與台灣大學生所組成的團隊前往越南蹲點，並拍攝蹲點紀錄片，傳遞「越南、台灣都是我們的家」。



根據教育部統計，國中、小新二代的父母國籍，105學年比重最高的是越南籍占40.7%，政府宣示推動新南向政策，而來自東南亞的新住民更成為台灣與東南亞社會發展交流的重要橋梁。



第一屆「蹲點．台灣．心南向」便從越南出發，由新住民、新二代帶領台灣大學生團隊，返回越南家鄉，蹲點並體驗新住民成長的土地，並記錄與拍攝出獨特的故事。



「如果是我自己遠嫁到台灣，離婚後又因為小孩太小不能回越南，一定會崩潰。」新二代黃翊庭目前就讀長庚科技大學，她受訪時表示，幼時無法理解媽媽的苦，又碰到其他人不友善的言語對待，直到這次越南蹲點，才知道媽媽放棄學業遠嫁台灣的苦衷，以及把最好的都留給孩子的苦心。



她也希望，透過紀錄片讓大家看見台灣有許多越南媽媽正獨自辛苦生活，需要更多人的理解與關心。



同為新二代的東吳大學學生劉千萍分享，「我的表妹雖然沒有國籍，求學只好自力救濟，但她覺得有台灣的姓氏很酷。」睽違十多年回去越南，她分享蹲點過程中的諸多觀察，表妹因母親婚姻觸礁被帶回越南，卻因此遭遇國籍失效的問題，越南這一群「台灣看不見的新住民子女」掛在劉千萍心頭，盼社會大眾正視，並帶給這群孩子需要的幫助。



中華電信基金會舉辦「蹲點．台灣．心南向」，也希望能為台灣培育南向人才，中華電信國際分公司總經理簡志誠出席記者會時表示，中華電信近年來積極拓展東南亞市場，2011年便於越南成立子公司，也鼓勵新二代看見並珍惜自己擁有越南語言與文化的雙重優勢。



台灣外籍勞動者發展協會多年來培育東南亞移民與移工自我表達與發聲，台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希今天說，目前在台灣有54萬結婚來台的新住民，其中越南籍便超過10萬居冠，國中小學生超過一成是「新二代」，就讀大專院校的新二代將近8000人，希望幫助他們自我肯定，也促進社會大眾的瞭解。



有「越南孫翠鳳」之稱的阮安妮今天也出席記者會，她分享，當年她也是遠嫁台灣，格外理解異國婚姻與養兒育女的辛苦，幸好能在夫家的歌仔戲團持續自己熱愛的工作，肯定參與「蹲點．台灣．心南向活動」的大學生認識越南母國的積極態度，也期待大學生能因此對社會不同的族群有更多理解與包容，並鼓勵更多新住民姊妹與新二代勇敢說出自己的故事。（編輯：郭萍英）1070428