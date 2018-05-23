水情吃緊 台南澎湖將實施一階限水

（中央社記者廖禹揚台北23日電）南部水情吃緊，經濟部水利署今天召開水情會議，將報請經濟部調整水情燈號，近日內台南、澎湖地區將調整為一階限水黃燈，苗栗地區則因水情轉佳，將調回水情正常藍燈。



經濟部水利署旱災應變小組上午召開水情會議，水利署副署長王藝峰會後接受中央社訪問指出，今年5月降雨較歷年偏少，預估6月也是偏少，為如期完成第一期稻作最後供灌及5月底前不進入三階限水，並預留2個月民生產業用水的安全水量，水利署將盡速報請經濟部，建議調整台南及澎湖水情燈號為一階限水黃燈。



王藝峰說，去年8月至今，全台降雨相當有限，但因農田水利會與台水公司全力配合，今年節水逾5萬噸，尚能維持在進入一階限水燈號；而一階限水主要進行夜間減壓，以及停止行政機關與國營事業非急需或非必要用水，王藝峰說，對民生產業用水應不會產生重大影響。



王藝峰指出，烏山頭水庫目前蓄水量足供一期稻作最後供灌使用，台南地區民生產業用水將從蓄水量稍佳的南化水庫支應，並調配高雄地區供灌用水，避免同時取水影響供水穩定。而5月底一期稻作收割後，預估供水壓力會減輕，水利署將持續監控當地水情。



王藝峰並表示，澎湖地區將進入觀光旺季，水利署將評估盡速增加臨時海水淡化機組，因應未來用水需求，並搭配湖庫水及地下水管控，穩定供水，並盡量滿足當地需求。



而高屏溪流量雖較往年減少，但因目前流量仍足供高雄用水，因此仍維持水情稍緊綠燈。



目前同樣為水情稍緊綠燈的苗栗地區，則因永和山水庫蓄水率已達90%，明德水庫蓄水率也超過6成，因此水利署建議轉為水情正常藍燈。（編輯：許雅靜）1070523