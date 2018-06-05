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世界環境日 北市邀民眾計算塑膠使用量

發稿時間：2018/06/05 12:34

最新更新：2018/06/05 12:34

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（中央社記者陳妍君台北5日電）今天是世界環境日，台北市環保局特別在網路上推出「減塑足跡計算器」，邀民眾計算每年塑膠使用量，藉此提醒大家減少使用並加強回收塑膠製品，以保護海洋生態與自己的健康。

舉例來說，民眾平均每週若使用3個塑膠杯或手搖飲料杯，3個塑膠果汁瓶或寶特瓶，3支吸管，3個超商沙拉盒或微波料理盒，3個盛裝食物的塑膠袋，3個塑膠碗、塑膠湯匙或叉子，3個購物塑膠袋，3個洋芋片或零食包裝袋，每年就製造了1248件塑膠垃圾。

環保局指出，根據聯合國環境規劃署估算，每年約有1300萬噸塑膠廢棄物流入海洋，對海洋生物造成極大威脅。去年台灣海洋廢棄物監測結果顯示，數量最多的海洋垃圾前5名分別是：寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、玻璃瓶、塑膠提袋，其中有許多都是日常飲食中用過即丟的塑膠製品。

環保局表示，塑膠產品占人們產生廢棄物的10%，全球每年產生5000億個塑膠袋，每分鐘販售出100萬個塑膠瓶，每年有1300萬噸塑膠流入海洋、10萬隻海洋生物因塑膠致死，而且50%消費性塑膠物品都只被使用一次。

環保局指出，民眾丟棄的塑膠杯與塑膠袋若被沖入海中，一段時間後會碎裂成塑膠微粒，被小蝦吞食後，小蝦又被魚類吞食，最後魚類來到人類的餐桌，等於人類輾轉將塑膠微粒吞下肚。

為鼓勵民眾減少塑膠使用量，環保局也在臉書推出「塑仇者聯盟On line」抽獎活動。民眾分享環保局臉書貼文，並留言分享減塑友善店家資訊、照片、優惠內容、位置，或提供生活中的減塑妙招，就有機會抽中電影票或環保生活小物。

「減塑足跡計算器」網址為http://www.plasticcounts.net.tw/，詳情可上環保局臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1070605

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