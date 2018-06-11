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荔枝外銷 蔡總統：展現台灣的農業實力

發稿時間：2018/06/11 12:41

最新更新：2018/06/11 14:01

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總統蔡英文（中）11日到台中豐原青果運銷合作社台中分社，除了出席啟運典禮，她也參觀荔枝保色防失水處理技術，以及荔枝包裝流程。中央社記者趙麗妍攝 107年6月11日總統蔡英文（中）11日到台中豐原青果運銷合作社台中分社，除了出席啟運典禮，她也參觀荔枝保色防失水處理技術，以及荔枝包裝流程。中央社記者趙麗妍攝 107年6月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）總統蔡英文今天出席台中荔枝外銷日本啟運行銷記者會，她表示，荔枝可以用原來的樣子出口，這是台灣農業在國際上有競爭力，在國際上展現台灣的農業實力。

蔡總統今天到台中豐原青果運銷合作社台中分社，除了出席啟運典禮，她也參觀荔枝保色防失水處理技術，以及荔枝包裝流程。

蔡總統表示，在台中市，農民、政府、企業、學校一同拚外交，台中市長林佳龍很用心替本土的農產拓展外銷管道，連帶讓台中的品牌行銷國際，台中的荔枝到日本後，價格翻漲好幾倍，為農民帶來不少受益。

蔡總統指出，這兩年在新農業的領域中，陸續看到成果，不管是農民保險方面，或是農民在農作時受傷時的職災保險，包括希望有更多的農產品可以納入農業保險，這些都是政府的目標。

蔡總統分享了她在國外時，看到國外市場販售的荔枝，顏色都是黑色的，而且外皮都是乾的，久了大家都以為荔枝就是長這樣子。

蔡總統表示，荔枝可以用原來的樣子出口，到消費者的手上，這是台灣農業出口在國際上有競爭力，在國際上展現台灣的農業實力，如果可以克服荔枝外銷的障礙，相信沒有不能克服的事情。

蔡總統說，冷鏈式的低溫技術，讓台中的荔枝可以順利出口，今年在日本的台中荔枝，不會再因防疫流程，變得黑黑醜醜的，相信日本消費者看到漂亮的荔枝，一定會多帶幾盒回家，政府將持續努力為台灣各地的農產品，開拓全世界的市場。

台中市農業局表示，目前荔枝銷往日本因必須經由蒸熟處理過程，所造成外觀顏色褪色，導致觀感不佳的問題，現透過保色防失水處理技術，外觀仍可保持原色。（編輯：陳清芳）1070611

總統蔡英文（前左3）11日到台中豐原青果運銷合作社台中分社出席啟運典禮，也參觀荔枝包裝流程。蔡總統表示，荔枝可以用原來的樣子出口，這是台灣農業在國際上有競爭力，在國際上展現台灣的農業實力。中央社記者趙麗妍攝 107年6月11日總統蔡英文（前左3）11日到台中豐原青果運銷合作社台中分社出席啟運典禮，也參觀荔枝包裝流程。蔡總統表示，荔枝可以用原來的樣子出口，這是台灣農業在國際上有競爭力，在國際上展現台灣的農業實力。中央社記者趙麗妍攝 107年6月11日
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