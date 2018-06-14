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綠燈秒數不足 北市擴大試辦觸動延長秒數

發稿時間：2018/06/14 14:08

最新更新：2018/06/14 14:56

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台北市政府交通局14日舉行記者會，說明長者交通安全改善作為。在長者較常活動地區及人車交雜較嚴重的路口，增設綠燈時所有車輛暫停、讓行人能夠從任何方向穿越馬路的「全向十字路口」。（台北市交通局提供）中央社記者陳妍君傳真 107年6月14日台北市政府交通局14日舉行記者會，說明長者交通安全改善作為。在長者較常活動地區及人車交雜較嚴重的路口，增設綠燈時所有車輛暫停、讓行人能夠從任何方向穿越馬路的「全向十字路口」。（台北市交通局提供）中央社記者陳妍君傳真 107年6月14日

（中央社記者陳妍君台北14日電）不少長者過馬路時常覺得綠燈秒數不足，走到路中間號誌就已轉紅燈。為解決這個問題，台北市目前在士林區雨聲街試辦觸動延長行人綠燈秒數，近期內會再找一個路口，擴大試辦。

台北市政府交通局今天舉行記者會，說明長者交通安全改善作為。交通局長陳學台指出，北市逐漸邁入高齡化社會，市府一直鼓勵銀髮族多出門活動，但分析去年行人交通事故死傷，主要集中於65歲以上長者，約占死傷人數3成。

他表示，為改善路口安全，去年以來，交通局開始檢討行人綠燈秒數；決定綠燈秒數時，一般人過馬路的計算方式是每秒行走1公尺，但在長者較多的路口，計算方式會改為1秒0.5公尺，延長綠燈秒數，以維護長者安全。

陳學台說，去年以來，交通局延長26處路口的綠燈秒數，這些路口多集中於醫院、公園、廟宇周邊，長者較常活動的區域。

另外，交通局也在長者較常活動地區及人車交雜較嚴重的路口，增設綠燈時所有車輛暫停、讓行人能夠從任何方向穿越馬路的「全向十字路口」。截至5月底，北市已設置210處全向十字路口。

陳學台指出，目前在雨聲街試辦的「觸動延長行人綠燈秒數」，是測試「即時秒數延長」；民眾在綠燈時按下按鈕，綠燈立即增加15秒。

他表示，有專家建議北市考慮「下一個周期延長秒數」的行人號誌，也就是行人按下按鈕後，可延長下一個綠燈周期的秒數，讓行人更安全地過馬路；近一、兩個月交通局會再找一個長者較多的路口，測試這種號誌。（編輯：張銘坤）1070614

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