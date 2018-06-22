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放寬國旅卡使用 人事總處：未含水電瓦斯費

發稿時間：2018/06/22 11:32

最新更新：2018/06/22 11:32

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（中央社記者侯姿瑩台北22日電）媒體報導，行政院人事行政總處放寬國民旅遊卡使用，包括水、電、瓦斯費等，都可用國旅卡付費。人事總處今天澄清表示，將放寬自行運用額度使用業別，但未包括水、電、瓦斯費。

聯合報今天報導，行政院人事行政總處放寬國旅卡使用對象，恐影響國內觀光業。報導說，除了八大行業與珠寶業外，其餘全都可使用國旅卡，放寬後包含醫院、醫美、洗衣、搬家，甚至水費、電費、瓦斯費等，都可用國旅卡付費，預計7月1日上路。

對此，人事行政總處發布新聞稿澄清表示，107年7月1日放寬自行運用額度使用業別後，觀光旅遊額度仍維持新台幣8000元，並無改變，對觀光產業不會造成衝擊影響。

人事總處說，這次放寬自行運用額度8000元的使用業別後，除了珠寶銀樓、八大行業外，包含商圈內外的服飾、皮鞋和皮件，以及3C通訊產品、眼鏡、鐘錶和家具業都可申請成為國民旅遊卡特約商店。但媒體報導「水費、電費、瓦斯費，從來都不是國民旅遊卡的使用範圍」。

人事總處指出，這次的修正不僅維持原來的觀光旅遊額度，對國內觀光產業不會造成影響，也可以適度回應公務人員的訴求，以及業者希望能成為國民旅遊卡特約商店的期待，「整體而言將有助帶動國內消費」。

人事總處說，自106年起，公務人員具14日以上休假資格者，休假補助總額為1萬6000元，觀光旅遊額度及自行運用額度各為8000元。（編輯：楊凱翔）1070622

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