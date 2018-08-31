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米奇90週年 北捷淡水線首推米奇彩繪列車

發稿時間：2018/08/31 12:59

最新更新：2018/08/31 12:59

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（中央社記者陳妍君台北31日電）迪士尼卡通人物米奇面世90週年。台北捷運與迪士尼合作，在淡水信義線首度推出「米奇趣遊台北」列車，車身與車廂彩繪米奇與台北著名景點可愛圖樣，吸引民眾與遊客不停拍照。

「這是北門耶」，上午在象山站月台，米奇彩繪列車充滿童趣的車身就吸引多位旅客和民眾駐足合影，不少民眾沿著車廂一路辨認北門、貓空纜車、台北101、陽明山海芋、大稻埕、饒河街夜市等景點；車身上還可以看到米奇1928年問世時，與現在略微不同的模樣。

搭配米奇趣遊台北列車，台北市政府特別推出「現在玩台北」App，「集『奇』有禮」抽獎活動。11月30日前，只要下載「現在玩台北」App，掃描車廂內隱藏的米奇logo，就能獲得米奇電子戳章；民眾可憑電子戳章，到限定店家兌換商品優惠券。

台北市政府觀光傳播局指出，9月底開始，憑米奇電子戳章，還能到台北101站和北投站旅遊服務中心，免費兌換限量米奇束口袋或悠遊卡套等小禮物，每個米奇圖案限定兌換一次。

另外，集滿6個米奇電子戳章，可以參加月月抽大獎活動，最大獎項為香港迪士尼樂園旅遊套票（不含機票）；最大獎有6個名額，1人中獎4人同行。

米奇趣遊台北列車共6節車廂，明天起到明年1月2日，每天約18個班次來回淡水與象山站間。（編輯：梁君棣）1070831

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