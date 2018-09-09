土壤液化高潛勢區 符合這些條件免擔心

（中央社記者廖禹揚台北9日電）日本北海道日前發生規模6.7強震，出現土壤液化情形，同處常遭地震侵襲的台灣，民眾可透過土壤液化潛勢區查詢自宅所處地區，若處高潛勢區，只要符合特定條件就不需太擔心。



土壤液化是由於砂質土壤加上高地下水位，遇到一定強度地震時，導致類似砂質顆粒浮在水中的現象，使砂質土壤失去承載建築物重量的能力，建築物因而下陷或傾斜。



在民國105年南台灣大地震後，經濟部中央地質調查所陸續公布各地土壤液化潛勢區，可透過網站（https://www.moeacgs.gov.tw/2016.htm）查詢，若民眾發現自宅位於中度、高度潛勢區也不用太緊張，只要符合營建署公布特定條件，受土壤液化影響可能性並不高。



根據內政部營建署公布的簡易自主檢查表，建築物依據九二一地震後，88年12月29日公告修正的「建築物耐震設計規範與解說」設計建築物，都已將土壤液化潛能評估納入耐震設計。



建築物因開挖或基礎加深，基礎下方已無會產生液化地層建築物，自然不會因液化而產生損壞；若無法確定基礎下方是否還有可能產生液化地層，營建署也提供簡易檢查方式，若地下室3層（含）以上建築物，可能發生液化地層大部分已在施作地下室時挖除，且通常採用筏式或樁基礎，受影響可能性小。



採用樁基礎建築物，以及地上3層（含）以下，採筏式或版式基礎建築物，都是可減低土壤液化造成損害的建築方式。



地調所目前已完成台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等13縣市，規劃於109年前完成除山區、岩盤或礫石層以外應調查區調查。（編輯：蘇志宗）1070909