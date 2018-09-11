市售涼蓆抽檢 2成5甲醛超標

（中央社記者廖禹揚台北11日電）夏日炎炎，不少民眾使用涼蓆換得一夜好眠，經濟部標檢局對市售涼蓆進行抽檢，發現20件商品中就有5件甲醛含量超標，可能導致呼吸道發炎、頭痛，甲醛也被國際組織證實可能致癌。



經濟部標準檢驗局今年1到3月在量販店及百貨商行隨機購買20件涼蓆商品，進行過氧化氫、甲醛釋出量等2項品質項目檢測，並依商品標示法規定查核中文標示，其中過氧化氫全數符合國家規定，甲醛釋出量有5件超標，並有10件中文標示不符商品標示法規定。



甲醛釋出量超標商品包括在苗栗縣景隆商行購買的明佳碳化孟宗竹蓆、新竹縣九如商行的1+1竹蓆、桃園市快樂家商行的元刮青竹蓆、桃園市永裕草蓆棉被行的長春牌孟宗竹涼蓆、新竹縣旺財牛五金百貨行的孟宗竹涼蓆。



標檢局指出，可用於處理涼蓆等植物纖維製品、或作為黏著膠的甲醛具防腐功能，為環保署公告毒性化學物質，且國際癌症研究組織已證實甲醛會對動物造成癌症，吸入過量甲醛會導致人體呼吸道發炎、頭痛、脈搏加快、皮膚炎及皮膚過敏等症狀，若長期暴露在高濃度甲醛環境中，可能引起呼吸道疾病、影響生長發育或誘發腫瘤等。



針對甲醛超標商品，標檢局已依消費者保護法第10條輔導業者辦理下架，並請進口商或製造商回收改善。



標檢局提醒，民眾應選購商品標示清楚涼蓆，並先嗅聞查看是否有刺鼻異味，購買後，先用水反覆擦洗涼蓆表面，減少化學物質殘留。（編輯：張均懋）1070911