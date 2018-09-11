環團評估深澳電廠衝擊健康 台電：勿製造恐慌

（中央社記者廖禹揚台北11日電）環團今天公布深澳燃煤電廠健康衝擊評估報告，指電廠營運後15年將造成全台細懸浮微粒增量，衝擊人體健康；台電回應，環團採用非環保署認可研究模式，呼籲勿以此製造恐慌。



綠色和平組織今天舉辦記者會，公布此項評估報告，指出深澳燃煤電廠排放細懸浮微粒（PM2.5）將對全台空氣品質都有負面危害，並預估在2025年深澳電廠營運後，至2040年這15年間，全台將有567人可能因罹患缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病致死，其中有145人會因為PM2.5而早死。



台電發布新聞稿回應指出，環團採用學者空品模擬所做健康風險評估，並非環保署認定適合的模擬推估空污模式，模擬物種也不適用細懸浮微粒(PM2.5)，以此模式指稱「燃煤電廠殺人」，無助社會公眾討論深澳議題。



台電表示，根據環保署研究統計，電力業在台灣PM2.5境內來源中占比僅4.5%至9.9%，小於餐飲業、大貨車、道路揚塵等；且深澳環評委託淡江大學教授江旭程，以環保署公告認可模式進行，深澳採用的超超臨界機組，對鄰近北北基、宜蘭、桃園及新竹等各縣市PM2.5影響程度小於年平均標準值的1%，不致影響民眾健康。



依照環保署公告的健康風險評估技術規範，台電已進行氣象資料及排放資料蒐集彙整、環境背景資料蒐集彙整、大氣擴散模擬、海域水質模擬、毒理資料蒐集彙整、多介質暴露模擬等評估。



台電強調，深澳電廠是確保北部地區未來供電平衡的重要建設，台電也會同時兼顧環境保護與民眾健康，除進行健康風險評估外，也持續在電廠燃料源頭採購、持續改善排放環保設備、興建新機組採用最佳空污防制技術，與空污期間友善降載等多方面同步努力配合，盼社會各界共同正視面對供電與環保平衡議題。（編輯：林淑媛）1070911