詮釋老綠男特質 陳師孟：選擇不服從威權

前總統府秘書長陳師孟23日在台北出席「老綠男有意見」新書發表會，分享新書創作歷程並對兩岸關係發表看法。中央社記者裴禛攝 106年12月23日

（中央社記者范正祥台北23日電）前總統府秘書長陳師孟今天表示，「老綠男」、「老藍男」的不同，並非主張台灣獨立或與中國統一的立場差異，「不是那麼簡單」；而是老綠男遇到威權選擇不服從，老藍男遇到威權則是選擇服從。



前衛出版社下午在台灣國際會館舉辦陳師孟「老綠男有意見」、綠色逗陣「逗陣看台灣」聯合新書發表會，陳師孟在會中對書名「老綠男」的定義做了一番詮釋。



陳師孟指出，台灣過去爭取民主有反對運動、社會運動、抗爭運動，許多人都有個很特別的人格特質，就是不服從威權，只要是威權就反對，這種人就是老綠男。



他說，老綠男是遇到越強的威權，越是選擇不服從。「像雷震、蔣渭水、鄭南榕、彭明敏、殷海光、陶百川等人，他們不一定每個人都是主張台灣獨立，但是他們的心態和人格特質，就是『綠』，因為他們是反抗威權，所以他們是『綠』的。」



陳師孟表示，不一定都是主張台灣獨立才叫綠，而是如果要以任何高壓統治的手段、要用威權的手段主宰人民，「我們都會反抗」，會反抗的這種人就是老綠男。



在介紹自己的新書「老綠男有意見」時，陳師孟說，民主進步黨重新執政至今已經一年多，社會大眾應該持續給予新政府一些建言，不能只是贏得選舉，卻沒有目的，所以他身為老綠男，也要給予政府意見，他這本書是老綠男的「心內話」。



陳師孟認為，選舉不是贏過對手、把對手拉下台就好，而是應該有個目的，就是「贏的背後要有更高的目標」，否則勝選只會是一個「空洞的勝利」。1061223