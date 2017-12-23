/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 多益五月天勞基法空氣品質

嘉義深夜規模4.1地震 雲林古坑震度4級

>rss

民進黨團:勞基法修正草案 下月臨時會處理

發稿時間：2017/12/23 20:02

最新更新：2017/12/23 20:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北23日電）民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪今天回應勞團訴求撤回勞基法修正案表示，勞基法修正草案明年1月4日就過協商期，會照既定程序處理，最快立法院明年1月4日臨時會即可處理。

不滿勞基法修法，多個勞工團體下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，「五一行動聯盟」透過新聞稿指出，現行勞基法修法草案配套不足，一旦通過，是1984年通過的勞基法以來最嚴重的改惡。

行政院長賴清德則在台南表示，將請勞動部蒐集勞團的訴求，再做進一步研究。

時代力量下午發表聲明表示，根據18、19日針對勞基法處理方式進行民調，有57.2%的受訪民眾支持行政院主動撤回，呼籲行政院主動表達善意，撤回勞基法修正草案。立院朝野黨團也應承諾不在臨時會處理。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，上次審查一例一休造成社會雙輸，希望今天的遊行能讓民進黨回心轉意。

她說，國民黨團認為臨時會不應常態化，除總預算、空污法及礦業法外，勞基法等其他法案應回到正常會期審查，民進黨應在這段時間內再聽取各界意見。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，親民黨認為這麼重大的爭議法案，親民黨一直提案應召開立法院全院公聽會，聽取各界的意見，再來處理，但都遭到否決。

他說，勞基法之前修過一次，現又回頭再修，應該更審慎，廣納意見細部討論。

民進黨立法院黨團書記長何欣純告訴中央社記者，勞基法修法草案已在4日送出委員會，一個月協商期將在明年1月到期，將依議事規則來審查，黨團尊重有聽取勞團的訴求，將列入未來臨時會審查時的參考。1061223

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP