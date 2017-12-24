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因公益廢止礦地 立院報告：應合理補償

發稿時間：2017/12/24 14:36

最新更新：2017/12/24 14:36

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）針對行政院提出的礦業法修正草案，立法院法制局提出評估報告指出，基於信賴保護原則，因公益必要而廢止礦業用地的核定，致礦業權者受損害，應給予合理的補救措施。

立法院經濟委員會25日將繼續審查礦業法修正草案，針對行政院提出的草案版本，立法院法制局在評估報告中指出，當法律發生變動，人民也因公益的必要廢止法規或修改內容，致人民客觀上具體表現其因信賴而生的實體法上利益受損害，應採取合理補救措施，或訂定過渡期間的條款。

報告指出，礦業法修正草案第58之1條要求已經核定的礦業用地補做環評，如果環評沒通過，可能將廢止礦業用地無法繼續開採的損失。對業者而言，這是當初無法預期的，依信賴保護原則，國家必須補償業者的損失。報告建議，基於信賴保護原則，應訂定相對應的補償措施。

報告也指出，實施環境影響評估是為預防或減輕開發行為對環境造成不良影響，對於原已核定的礦業用地是否須補辦環評，不宜僅以面積大小作為依據，原建議增訂符合環境敏感地區的礦業用地，也應補辦環評。

此外，針對原住民族的採礦，報告指出，這次修法針對原住民基於傳統文化、祭儀或自用放寬採礦，相較森林法、土石採取法等，禁止其他族群單純的撿拾行為並不公平。因此草案第6條之1要放寬的應是針對低可責性的行為態樣，而不是針對特定族群。1061224

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