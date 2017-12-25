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蘇嘉全：台日合作交流 共創繁榮經濟

發稿時間：2017/12/25 19:34

最新更新：2017/12/25 19:34

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（中央社記者蘇龍麒台北25日電）立法院長蘇嘉全今天表示，在國際經貿場域中，台灣非常期待能夠與日本共同合作，讓彼此的經濟都更加繁榮強盛，因此也期盼日本政府支持台灣加入CPTPP、RCEP。

蘇嘉全下午在民主進步黨立委姚文智、吳玉琴、鍾佳濱、中國國民黨立委許毓仁等人陪同下，接見日本自民黨參議員訪問團一行。

蘇嘉全表示，第二屆台日海洋事務合作對話會議剛在台北閉幕，會後雙方簽署海上急難救助合作備忘錄，證明台日雙邊合作關係越來越密切。

蘇嘉全說，台灣與日本都屬於海島國家，在彼此受到水災、地震等各種災難的時候，雙方人民都會彼此關心並給予最大協助。他說，如果調查台灣人民最想去度假的國家，通常第一選擇會選日本，兩國人民互訪旅遊已超過600萬人次，相信還會繼續成長。

蘇嘉全表示，11月越南峴港亞太經濟合作會議（APEC）後，在日本主導下決定將TPP改為「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」，行政院長賴清德也表明台灣加入CPTPP的意願，而台灣也正在修改相關法令，希望在下一輪談判時能夠加入。

他說，在國際經貿場域中，台灣非常期待能夠與日本共同合作，讓彼此的經濟都更加繁榮強盛，因此也期盼參議員們返國後，籲請日本政府支持台灣加入CPTPP、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並簽署台日經濟夥伴協議（EPA），持續推動雙邊互動交流。相信透過簽署這樣的協議對兩國人民是正向的。

蘇嘉全指出，台灣與日本享有共同民主、自由、人權價值，相信在相同普世價值追求下，透過國會與國會交流、政府間互相合作、民間相互往來，兩國人民將共同創造更繁榮的經濟。1061225

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