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總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

發稿時間：2017/12/25 19:57

最新更新：2017/12/25 19:57

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（中央社記者溫貴香、王承中台北25日電）民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，107年度中央政府總預算案未過，包括軍公教人員待遇調升3%、高教轉型等新興計畫約新台幣610億元將不得辦理。

立法院這會期31日將休會，但總預算案尚未完成審查。

柯建銘晚間拿出行政院主計總處整理的「107年度總預算案倘未於立法院本會期通過之影響」書面資料表示，總預算案未過將衝擊投資意願及降低國家競爭力。

他說，經常性經費及延續性計畫雖可以上年度執行數範圍內動支，但每年度各項經費預算規模不同，當今年度編列經費較上年度高時，僅能在上年度額度範圍內動支經費，預算明顯受侷限，全面影響施政計畫推動。

柯建銘表示，經初步調查，新興計畫610億元將不得辦理，其中包括軍公教人員待遇調升3%政策估計約180億元，及創新產業、能源轉型、毒品防制、警察換制服、國防武器採購、高教轉型及食品安全管理等重要施政計畫將無法如期推動。

他說，目前立法院各委員會在審預算案，刪減及凍結經費部分，各機關將不能動支。未來立法院如果再進一步刪減，將產生經費回收繳庫問題，造成預算高度不確定性及後續經費追繳爭議，各機關動支經費時會有顧慮，影響層面很大。

不過，中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨團未阻擋或不審總預算案，一直在嚴審，這次總預算案有許多項目重複編列，當然要問清楚如何執行，國民黨團主張延會處理。

她說，民進黨在不到半年時間內，包含前瞻基礎建設，花這麼多預算建設，國民黨不反對建設，但總要知道行政部門要怎麼做，國民黨會盡速在本週嚴審所有預算案，希望有機會審完。1061225

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