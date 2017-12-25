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礦業法修正草案關鍵條文保留27日再審

發稿時間：2017/12/25 19:58

最新更新：2017/12/25 19:58

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院經濟委員會今天審查礦業法修正草案，經一天討論，關鍵條文仍是無法取得共識，如霸王條款之一礦權展限申請的駁回條件，都暫時予以保留，27日將繼續審查後續修正條文。

經濟委員會在立法院本屆第3會期召開臨時會時，曾排審礦業法修正草案，當時共審查了17條條文。經濟委員會今天再度審查礦業法修正草案，經過一天的討論，共審查了27條條文，但較為關鍵的條文，如礦權展限申請的駁回條件、以及既有礦場展延，需不需要原住民的諮商同意權等，仍無法達成共識。

針對外界俗稱的霸王條款之一的礦權展限申請的駁回條件，現行規範是採「原則上核准，例外駁回」，而且若無法展延，業者還可以申請補償。行政院在本次的修正草案中，將補償機制移除，並修正為無正當理由而無探礦或採礦實績，展限申請應駁回。

但民主進步黨籍立委林淑芬在會中質疑何為無正當理由？認為這是定義不清，她表示，這次的修法是對新礦業用地的申請與管制更加嚴格，但對舊礦權的展限的限制仍是寬鬆。最終經討論，對於礦權展限申請的駁回條件，會中無法達成共識，會議主席、民進黨籍立委蘇治芬裁示此條文暫時保留。

至於不得核准礦權的地域，經討論，朝野立委與官員雖有各自不同的意見，但達成了共識，增加了文化資產保存區，將比照國家公園區，不得申請礦權。

經濟委員會27日將繼續審查礦業法修正草案，屆時也將準備進入深水區，林淑芬在會中表示，希望這次審查礦業法修正案，不要有時間表，不要一定要在本週完成送出委員會，盼能夠有充分的討論。1061225

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