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106年國防報告書未列獵雷艦 續造否評估中

發稿時間：2017/12/26 13:38

最新更新：2017/12/26 13:38

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（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，但書中未列出海軍剛解約的獵雷艦案。國防部官員表示，這不代表獵雷艦不造了，因為合約還有不確定因素在，軍方仍在評估怎麼處理這件事。

國防部每2年公布一次國防報告書，國防部在今天舉行的例行記者會中公布報告書。報告以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片以及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。

這是國防部公布的第14本國防報告書，5篇分別為戰略環境、國防整備、國防自主、國防治理、榮耀國軍，10章節分別為安全情勢、國防挑戰、國軍使命、戰力發展、國防科技、國防民生、施政成效、夥伴關係、軍民同心和人才傳承。

在國防自主篇中的國艦國造部分，建造案以圖說示意兩棲船塢運輸艦、快速布雷艇和高效能艦艇後續艦，但沒有列入日前海軍剛與慶富解約的獵雷艦案。

媒體詢問這是否代表未來不造獵雷艦了？國防部戰規司司長吳寶琨表示，書中「的確有塊空白」，但這不代表獵雷艦不做，因為合約還有不確定因素在，軍方評估後續怎麼處理這件事，如果確定獵雷艦繼續走，108年國防報告書會列入。

報告書中並首次以圖像化的方式解釋蔡總統上任後，國防部在「四年期國防總檢討」提出的重層嚇阻概念，圖中顯示台灣發射飛彈可以打到對岸，媒體詢問這是否代表射程達1000公里的雄二E飛彈未來幾年可以量產？

國防部發言人陳中吉說，這示意圖只是告訴大家重層嚇阻的理念，大家不需要拘泥在國軍有沒有哪一項武器裝備，相關武器都在持續研發中。1061226

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