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推動新南向 國安會明年設政策專案小組

發稿時間：2017/12/26 19:33

最新更新：2017/12/26 19:33

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（中央社記者范正祥台北26日電）總統蔡英文今天在國家安全會議「對外經貿戰略會談」會議指示，明年起國安會成立「新南向政策專案小組」，統籌新南向政策相關策略研習及規劃幕僚工作。

總統府表示，蔡總統下午2時召集國安會與行政院各相關部會，召開國安會「對外經貿戰略會談」第5次會議。會議主要深度討論行政院經貿談判辦公室與國安會分別提報的「新南向政策執行成果及未來工作方向」、「深化新南向政策之策略作為」及「亞太新情勢及川普經貿政策之影響與因應」等。

蔡總統會中表示，近來亞太區域情勢出現很大變化，美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略及「國家安全戰略」報告，跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）的進展，日本與印度倡議「自由經濟走廊」，南韓推出「新南方政策」與中國大陸「一帶一路」等，都在快速發展及形成，這些國家策略行動具競合性，對區域情勢有廣泛深遠影響，是後續推動新南向政策須納入考量重要因素。

蔡總統說，新南向政策目前已從架構初具進入更深層次發展，須通盤從國際合作、產業發展、經貿諮商、外交推動等各層面進行更全面、細緻策略規劃，同時建立可整合各方力量、更有效率執行體系，才能整合出更大能量，突破各種瓶頸。

蔡總統指示，未來新南向政策相關工作推動，應在雙向互惠基礎上，從三方面加強努力，包括和友好國家建立策略夥伴關係，打造新南向產業生態鏈，及強化和各國人民與社會連結。

組織運作方面，蔡總統說，配合新情勢與工作方向進行必要強化，明年起國安會成立「新南向政策專案小組」，由秘書長任召集人，統籌新南向政策相關策略研習及規劃幕僚工作；未來「行政院經貿談判辦公室」也要進一步強化執行能量，可成立「新南向工作小組」，和「新南向政策專案小組」相互配合，深化並落實新南向政策推動。

蔡總統表示，要加速「台灣亞洲交流基金會」推動設置，以作為「玉山論壇」常設主辦與行政管理機構，及區域內各領域領袖、青年代表、NGO（非政府組織）智庫等交流合作平台。

至於會議中有關亞太新情勢的討論與美國總統川普（Donald Trump）新經貿政策因應，蔡總統表示，台灣是高度開放經濟體，面對全球貿易及區域整合新情勢，要以「追求最大化自由貿易」為基本立場，無論雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應支持並積極參與。相關機關也要積極進行貿易自由化各項準備工作，並配合協商進度推動。

蔡總統表示，全球及區域經濟進入到新一波競爭與調整階段，面對未來可能情勢變化，須積極提升整體經濟應變的能力，包括有效維持經濟活力及動能、確保核心競爭力，及強化金融與產業應變機制。政府相關部門應有效落實推動各項改革與建設計畫，加速產業轉型升級，以建構因應變局足夠能量，確保經濟穩定及持續成長。

蔡總統說，須從前瞻角度應對全球經貿秩序變化，針對總體經濟調適及產業發展、對外經貿戰略、台美、台日、台歐及和其他重要貿易夥伴經貿合作關係等，進行長程策略規劃與執行藍圖擬定。

蔡總統請國安會及政府相關部門著手進行相關工作，以共同力量引導台灣經濟全面轉型升級。

與會者包括行政院長賴清德、總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國安局長彭勝竹、行政院政務委員兼總談判代表鄧振中、行政院秘書長卓榮泰、國家發展委員會主任委員陳美伶、行政院大陸委員會主委張小月、交通部長賀陳旦、行政院公共工程委員會主委吳澤成、衛生福利部長陳時中、行政院農業委員會主委林聰賢、僑務委員會主委吳新興、經濟部長沈榮津、科技部長陳良基及中央銀行副總裁楊金龍、教育部次長姚立德及國安會諮詢委員傅棟成等。1061226

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