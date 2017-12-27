賴清德：公共政策帶動內需 盼經濟再成長

行政院長賴清德27日在行政院召開年終記者會表示，行政院藉由推動公共政策帶動內需市場。 中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

（中央社記者謝佳珍、侯姿瑩台北27日電）行政院長賴清德今天表示，行政院藉由推動公共政策帶動內需市場，不管是屋頂型太陽能建置或是自來水水管抓漏或智慧電表等，都是未來一年新增的內需範圍。



賴清德上午召開年終記者會，面對媒體詢問如何擴大內需時表示，除前瞻基礎建設以外，中央政府總預算也編很多經費，公建支出一年超過新台幣2000億元。最近為解決空污問題，包括經濟部、台電、中油都有很多資本門的支出，都有助內需市場。



他指出，解決供水問題時，有要求自來水公司解決漏水問題，解決漏水時，自來水管需要重鋪，這也是內需；屋頂型太陽能的建置，也有幾百億規模會發生，這也是內需，智慧電表也是，這些都是未來一年新增的內需範圍，如果加強執行，在明年經濟成長率2.29%基礎上，有機會再往上增加。



賴清德表示，智慧電表安裝數，明年可望有20萬戶，未來會到200萬、300萬戶，這些都是新的政策因應國家進步的公共政策，會引導民間在內需市場的投資，也可以扮演經濟成長角色。



賴清德說，今年下半年，民間消費信心有提升，要增加內需投資。今年精密機械可望成為第3個突破兆元的產業，今年大概產值有新台幣1兆1000多億元。台灣除了在半導體表現優秀外，其他產業集合起來的產業實力也是相當強勁。



對於提升內需，行政院副院長施俊吉說，賴清德的策略先是對軍公教公部門加薪3%，希望帶動民間部門加薪，呼籲上市上櫃公司起薪到達3萬元，讓就業勞動或一般薪水階級購買力提高後，就會對內需產生需求的拉動。



施俊吉也說，在加速台灣投資6次會議當中，賴清德有提到不斷希望解除管制，這些都能夠從各方面加速推動內需成長。



他認為，內需若能配合外貿成長，當然就有台灣產業的活絡。在「5加2」產業方面，基本上是新的產業跟新的經濟誕生，也有助薪資提高，刺激內需，內需再回頭刺激薪資提高，以這樣的經濟循環跟邏輯，希望促進台灣經濟發展。



此外，媒體詢問對明年總體經濟的期待，賴清德說，根據行政院主計總處預估明年台灣經濟成長率2.29%，政府會從效率、鬆綁、投資等三面向加強執行，持續精進，希望有更好的成績。



賴清德說，前瞻基礎建設是很好的政策，但關鍵在執行，這也是為什麼他率領行政院團隊到每個縣市辦座談的原因。



他表示，座談時，會說明目前行政院已經核定哪些計畫、哪些計畫還可以提出申請？碰到什麼困難1個月內都會回覆、解決問題，提升行政效率，執行力才能提高。1061227