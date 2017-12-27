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賴清德：107年擬訂定新移民法

發稿時間：2017/12/27 13:49

最新更新：2017/12/27 14:35

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行政院長賴清德（圖）27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日行政院長賴清德（圖）27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天在年終記者會上表示，現在移民政策跟入出境管理政策綁在一起，同樣規定在「入出國及移民法」中，他認為台灣要有前瞻移民政策，必然要將移民政策獨立立法，希望在明年能夠提出。

賴清德上午主持年終記者會時，進行一年重大政策回顧及未來展望，他說，明年將以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」做為明年施政3大主軸。

在「生生不息」方面，賴清德表示，今年2月起65歲以上老人人口超過14歲以下幼年人口；2018年老人人口超過14%，邁入高齡社會，要是不採取措施，2056年就會降到2000萬人以下。

因應少子化問題，行政院長賴清德表示，明年將推動私立幼兒園公共化以提高生育率，透過攬才法規吸引優秀外國人才，另將擬定新的移民法規，訂定前瞻移民政策。

他說，在攬才上，將持續透過「外國專業人才延攬及僱用法」優化外人來台就業環境，並且透過「產業創新條例」修正吸引新創人才；這些人才在台灣工作一段時間，符合條件的話，可以給予永久居留權，若符合其他條件，也可成為國民。至於移民政策上，明年將提出新的移民法規。1061227

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