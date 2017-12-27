吳敦義：黨產案無弊端 若有弊端就嚴辦

（中央社記者謝佳珍台北27日電）中國國民黨發言人黃健豪今天轉述黨主席吳敦義談話表示，黨產案沒有想像中的弊端，不要打壓、修理國民黨；如果有弊端就嚴辦，國民黨會配合。



國民黨行政管理委員會主任委員邱大展下午在國民黨中常會報告黨產處理，整理從前黨主席連戰到馬英九送中常會核備的黨產出售案，包括國發院土地出售案、華夏股權處分案、前中央黨部大樓出售案等。



行管會報告提及，黨產的處理有一定程序，會提報中常會核備後，才能執行，不是個人能決定。



黃健豪在中常會後表示，黨產案歷經3任檢察總長，以及特偵組5任檢察官偵辦，過程中調閱過股權交易文件、財報資料、會計師查核報告、資產鑑價資料、金融機構帳戶交易等，均查無不法，已於民國103年7月31日簽結。



黃健豪表示，檢調單位今年初重啟調查「三中案」、國發院土地案、舊中央黨部大樓出售案。當時「三中案」出售原因是為符合黨政軍退出媒體的規定，以及執行國民黨精簡人力所需經費，財產處分全部經過相關程序，並經中常會核備，一切公開透明。



黃健豪轉述，吳敦義認為，司法是正義的最後一道防線，相信檢調單位不會隨政黨鬥爭起舞，以免全民對司法公正喪失信心。



此外，國民黨將於明年元旦，在中央黨部前舉辦「革新、團結、重返執政」升旗典禮，邀立委、中常委以及北北基桃的地方民意代表參加。1061227