賴清德直球對決難題 盼痛苦後留下美麗

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天在年終記者會，拋出私立幼兒園公共化、行政區劃與財政收支劃分法等重大議題，在勞動基準法修法爭議未休之際，賴清德再度出手，直球對決棘手議題，震撼各界。



賴清德是出名的棒球迷，自比扮演「中繼投手」角色，站在投手丘上，不怕跟打者正面對決，這樣的行事風格讓他接任閣揆3個多月來，屢屢親上火線處理勞基法修正案等重大政策，勇於任事的態度雖展現魄力，但也難免成為各方箭靶。



不過，賴清德今天神清氣爽出現在記者會上，心情看來絲毫不受先前風風雨雨影響，即使媒體再度提及先前引發議論的「功德說」，也能平靜以對，解釋這是自己擔任台南市長的體驗，也許有些誤解，但他不以為意，相信時間可說明一切，高EQ的表現，政壇少見。



在幕僚眼中，賴清德是自我要求很高的老闆。當時為回應工商團體的提出「五缺」（缺電、缺水、缺地、缺人與缺工）需求，賴清德短時間內連開4場記者會；鎂光燈的背後是一次又一次的會前會，賴清德與各部會密集盤點，從早開會到深夜，為的就是向民眾交出漂亮成績單。



面對3個多月來最大風雨，勞基法修法爭議、勞團抗爭、立法院在野黨連番砲轟，賴清德說：「痛苦會過去，美麗會留下」，一番話深刻描繪內心深處感受。



賴清德拋出的行政區劃法、財政收支劃分法，也是難解議題。20年來，儘管外界要求修法聲浪未曾中斷，但法案涉及縣市政府財源分配，碰觸中央與地方的敏感神經，歷任閣揆根本不想碰這個燙手山芋，但來自基層的賴清德，深知財劃法攸關全台城鄉發展，無懼爭議，仍堅持挑戰最困難課題。



其實賴清德處境不輕鬆，大環境朝野對立嚴重，明年度中央政府總預算案至今尚未過關，民主進步黨執政後與社運團體漸行漸遠，加上肩負拚經濟、解決低薪重責大任，還要為民進黨在年底地方選舉加分；一言一行都備受關注，從牛棚出發的賴清德，在關鍵時刻肩負重任登板救援，重要性不言可喻。1061227