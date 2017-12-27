/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益

俄聖彼得堡超市爆炸 10受傷

>rss

賴清德直球對決難題 盼痛苦後留下美麗

發稿時間：2017/12/27 20:52

最新更新：2017/12/27 20:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天在年終記者會，拋出私立幼兒園公共化、行政區劃與財政收支劃分法等重大議題，在勞動基準法修法爭議未休之際，賴清德再度出手，直球對決棘手議題，震撼各界。

賴清德是出名的棒球迷，自比扮演「中繼投手」角色，站在投手丘上，不怕跟打者正面對決，這樣的行事風格讓他接任閣揆3個多月來，屢屢親上火線處理勞基法修正案等重大政策，勇於任事的態度雖展現魄力，但也難免成為各方箭靶。

不過，賴清德今天神清氣爽出現在記者會上，心情看來絲毫不受先前風風雨雨影響，即使媒體再度提及先前引發議論的「功德說」，也能平靜以對，解釋這是自己擔任台南市長的體驗，也許有些誤解，但他不以為意，相信時間可說明一切，高EQ的表現，政壇少見。

在幕僚眼中，賴清德是自我要求很高的老闆。當時為回應工商團體的提出「五缺」（缺電、缺水、缺地、缺人與缺工）需求，賴清德短時間內連開4場記者會；鎂光燈的背後是一次又一次的會前會，賴清德與各部會密集盤點，從早開會到深夜，為的就是向民眾交出漂亮成績單。

面對3個多月來最大風雨，勞基法修法爭議、勞團抗爭、立法院在野黨連番砲轟，賴清德說：「痛苦會過去，美麗會留下」，一番話深刻描繪內心深處感受。

賴清德拋出的行政區劃法、財政收支劃分法，也是難解議題。20年來，儘管外界要求修法聲浪未曾中斷，但法案涉及縣市政府財源分配，碰觸中央與地方的敏感神經，歷任閣揆根本不想碰這個燙手山芋，但來自基層的賴清德，深知財劃法攸關全台城鄉發展，無懼爭議，仍堅持挑戰最困難課題。

其實賴清德處境不輕鬆，大環境朝野對立嚴重，明年度中央政府總預算案至今尚未過關，民主進步黨執政後與社運團體漸行漸遠，加上肩負拚經濟、解決低薪重責大任，還要為民進黨在年底地方選舉加分；一言一行都備受關注，從牛棚出發的賴清德，在關鍵時刻肩負重任登板救援，重要性不言可喻。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP