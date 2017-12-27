鹿窟事件65週年 監院28日辦村民見面會

（中央社記者劉麗榮台北27日電）鹿窟事件被稱為白色恐怖最大的政治事件，監察院應村民要求，在明天鹿窟事件65週年之際，將首度舉辦村民見面會，鹿窟、玉桂嶺及曉基地的受害者及家屬約30多人將出席。



民國38年國民政府撤退來台，陳本江、陳通和兄弟於9月間奉共產黨在台最高領導人蔡孝乾之命，在新北市石碇區的鹿窟地區建立武裝基地；41年12月28日晚間，國防部為逮捕武裝基地成員，派出大批軍隊前往鹿窟山區，逮捕近千人。



監察委員高鳳仙、楊美鈴耗時一年半調查，今年10月首度公布鹿窟事件調查報告，鹿窟案是白色恐怖最大政治事件，約有近千人遭逮捕，135人被判刑確定，其中41人被處死刑，因不當審判或損害人民權益而造成國家賠償或補償新台幣7億餘元。



高鳳仙今天受訪表示，前國史館館長張炎憲生前曾調查鹿窟事件，以口述歷史方式，訪談100多名村民。鹿窟事件被逮捕人數眾多，規模不比二二八事件小，卻不若二二八事件、美麗島事件受到那麼多的社會關注。



高鳳仙說，調查期間很多村民從拒談到突破心防願意被拍攝，有的甚至要求監委快點公布調查報告，高齡90多歲的受害者陳皆得說：「我怕我沒時間等了。」



監委調查鹿窟事件時，發現另有石碇玉桂嶺及瑞芳「曉」基地受害者，也嚴重侵害人權，日前一併糾正國防部。高鳳仙說，訪談過程，村民表達很希望彼此見個面，但也有人不想來，「他們心裡有創傷，覺得不安全」。



監察院明天將首度舉辦村民見面會，邀請3個地區的受害者與家屬共30多人前來，監察院長張博雅也會出席致詞。



高鳳仙說，鹿窟地區70多位村民連署，曾到監察院陳情，希望設立鹿窟事件紀念館，或在國家人權博物館建立「鹿窟園區」，她26日在巡察行政院時提出，盼行政院、文化部及國防部等相關機關應與地方政府共同研議，建立紀念館及園區，以保存相關資料，記取歷史教訓，避免將來悲劇再發生。



此外，高鳳仙說，135人被判有罪確定，原本可以依戒嚴法第10條規定於解嚴後提起上訴，卻因解嚴前14日公布的「動員戡亂時期國家安全法」第9條第2款規定而喪失上訴權利。她認為行政院應積極研議賦予被告依法上訴之權利，讓遭受不當審判者得以平反，撫平傷口。1061227