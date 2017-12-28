/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 註冊率役政署桃園國際機場五月天
>rss

立法院年度代表字票選 怒字奪冠

發稿時間：2017/12/28 11:55

最新更新：2017/12/28 14:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
公民監督國會聯盟28日在立法院前召開記者會，公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠，並將怒字貼在立院群賢樓大門上。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日公民監督國會聯盟28日在立法院前召開記者會，公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠，並將怒字貼在立院群賢樓大門上。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日

（中央社記者蔡佳伶台北28日電）公民監督國會聯盟今天公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠。公督盟執行長張宏林表示，希望所有立委知道，人民對他們今年的表現，以怒字作收。

公民監督國會聯盟今天在立法院前召開記者會，公布立院年度漢字「怒」，並將大大的怒字貼在立院群賢樓大門上。

立法院年度漢字前3名分別是怒、鬧、彎。公督盟表示，第1名「怒」從一開始票數就遙遙領先其他字，最後以229票登上冠軍；第2、3名分別是「鬧」（149票）、「彎」（145票），可反映出民眾對立法院吵鬧的負面形象、議事延宕，也不滿民進黨對勞工權益大轉彎。

公督盟認為，經濟民生領域法案、勞基法修正爭議與民眾生活息息相關，是最容易引發民怨的議題，因此成為關注焦點。

張宏林表示，民眾對立院整個表現、修法過程、議事角力，給了怒字，希望所有立委知道，人民對他們今年的表現，以怒字作收。

公督盟在11月30日至12月14日進行票選，有1021位民眾參與投票，在20個字中每人只能選一個。

根據公督盟歷年票選結果，立院年度漢字分別是2008年「黑」、2009年「私」、2010年「唬」、2011年「恥」、2012年「廢」、2013年「假」、2014年「同」、2015年「新」，以及2016年「暴」。1061228

公民監督國會聯盟28日在立法院前召開記者會，公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日公民監督國會聯盟28日在立法院前召開記者會，公布立法院年度漢字票選結果，由「怒」字奪冠。中央社記者吳翊寧攝　106年12月28日

延伸閱讀》用鏡頭記錄2017年 不能忘記的51個畫面

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP