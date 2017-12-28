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跨境電信詐騙 陸委會：刑度未過輕

發稿時間：2017/12/28 18:27

最新更新：2017/12/28 18:27

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（中央社記者繆宗翰台北28日電）陸方27日批評台灣對跨境電信詐騙犯刑度過輕。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，今年1至11月間，因涉嫌電信詐欺入監服刑，刑期達7年以上者已有9件，沒有刑度過輕情形。

中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山27日聲稱，依據台灣方面統計，從2011年到2016年10月，有4萬9000人因涉電信詐騙案而遭起訴，但被判刑5年以上的只有8人。「這些電信詐騙犯罪分子『行騙全球』，在島內卻被輕縱，得不到應有的懲罰。」

行政院大陸委員會28日下午舉行例行記者會。針對相關提問，邱垂正表示，經洽法務部了解，依中華民國刑法規定，一罪一罰合併定應執行刑的案件結果，自2017年1月起至11月間，因涉嫌電信詐欺入監服刑，而「合併應執行刑」達7年以上者，已經有9件。

另外，根據新北地方法院判決資料，也有單一案件中數名被告經法院合併定應執行刑，而分別量處10年6月、10年、7年者。

邱垂正說，這顯示台灣在修正刑法第339條之4規定，針對電信詐騙可處1年以上7年以下有期徒刑，且法院對於涉嫌電信詐騙案件之量刑，沒有刑度過輕情形。

他表示，陸方所依據的資料恐非正確，若有需要，陸委會非常樂意透過機制，提供相關訊息給陸方。1061228

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