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昆山停產 陸委會籲陸營造穩定投資環境

發稿時間：2017/12/28 18:51

最新更新：2017/12/28 18:51

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（中央社記者繆宗翰台北28日電）中國江蘇省昆山市日前以限制排汙為由，要求270家企業停產半個月。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府嚴肅看待且密切關注，呼籲陸方營造穩定且有利的營運條件與環境。

對於新黨計畫成立「新黨服務委員會」，與中共中央台辦相關部門對接，服務兩岸民眾。邱垂正表示，涉及兩岸公權力事項應回到兩岸人民關係條例及相關法令，政黨及其他團體從事兩岸交流，還是要秉持對等尊嚴，並遵守相關法令規定。

「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組公室」24日發出「全面停產緊急通知」官方文件，指因水質監測數據較差，要求吳淞江部分流域工業企業自12月25日至明年1月10日全面停產。屆時視水質情況，決定是否延期。

這份文件附件列出270家受影響相關企業，包括日月光、統一、捷安特、柏承、富士康、嘉聯益、研華、滬士電子、南寶樹脂等知名企業。

行政院大陸委員會28日下午舉行例行記者會。記者詢及昆山停產相關問題時，邱垂正表示，政府知道這些政策一刀切作法缺乏完整配套措施，引發台商恐慌。呼籲中國大陸在合理情形下確實保障台商投資權益，才能讓企業長遠永續經營。

邱垂正並提醒中國大陸台商，經濟成長已經非中國大陸施政主要目標，綠色低碳循環的經濟發展方式是中國大陸未來新經濟的常態，赴中國大陸投資應注意及審慎評估可能的投資風險，陸委會會同機關持續了解台商需求，提供必要協助。

另外，新黨主席郁慕明日前表示，將成立「新黨服務委員會」，與中共中央台辦的相關部門對接，及時服務兩岸同胞；模式將透過聯絡人建立服務機制，形成對台商、台生、台胞的服務網。

對此，邱垂正說，有關民間專業團體為在陸國人提供協處服務時，應符合兩岸條例遵守相關交流規範，且不應從事公權力事項等行為，以維護台灣最大利益，陸委會會持續進行了解。

邱垂正並重申，海峽交流基金會是唯一依照兩岸人民關係條例授權、受託，處理兩岸往來涉及公權力事務民間團體。政府重視在陸國人、台商、台生遭遇的各項問題，都會盡最大努力進行協處，服務對象不分藍綠。

他並呼籲中國大陸，盡速恢復兩岸官方互動，共同維護兩岸既有溝通聯繫機制，以及21項已生效兩岸協議穩定運作，才能真正保障兩岸人民福祉與權益。1061228

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