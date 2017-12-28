促辦行政立法共識營 柯建銘：賴揆說很好

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北28日電）行政院長賴清德今天與民進黨立委討論臨時會期程，黨團總召柯建銘建議召開黨團與部會首長共識營，取得對重要法案策略性思考與共識，柯建銘轉述，賴清德說「很好」。



賴清德中午與民主進步黨立委舉行便當會達成共識，立法院臨時會將處理107年度中央政府總預算案、勞動基準法修法、稅改、監委同意權與農田水利會組織通則修法等5大法案。至於外界關切的空污法、公司法與礦業法等重大法案，並未列入臨時會議程中。



民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，便當會中，他建議賴清德，行政部門要懂得捍衛政策；民進黨團內部也要做必要檢討與溝通，以立法院經濟委員會審查礦業法修正草案為例，民進黨團原先希望礦業法修正草案完成初審能夠在明年元月臨時會處理，行政院版本只有34條，黨籍立委版不斷加碼，已經到128條，召委邱志偉就說，會期結束前根本審不完，若全都保留協商，也違背委員會中心主義。



再者，柯建銘說，行政院通過的版本，行政官員竟有人不同調，而少數民進黨立委也有激烈意見，因此，民進黨團內部也要檢討，部會首長也要勇於辯護。



「立委不敢戰、部會首長不敢戰，在媒體面前，變成少數立委英雄化」柯建銘建議賴清德找個時間，舉辦類似共識營的做法，黨籍立委與部會首長坐下來討論，未來面對的重要戰役如何面對，包括下會期重要優先法案礦業、空污、軍改、同婚、公司法等重大法案，與公投法三讀後，面對2018年選舉，決戰公投決戰街頭等重要戰役，都要有策略性的思考與溝通。



民主進步黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者表示，會中主要在談臨時會議程，其中礦業法因為週三處理不是很順利、還沒出委員會，臨時會來不及，要等到下會期；空污法明天才會一讀付委，會列為下會期最優先法案。



記者詢問，空污法是否可能在明天院會中逕付二讀？何欣純說，因為要修很多條，若沒經過委員會討論也不太妥當，希望空污法跟礦業法都能經過仔細討論，「沒有逕付二讀打算」。



與會立委轉述，便當會中討論臨時會要處理的5大議程，確認一下程序以及要做哪些事情，「沒有人有意見」。



另一位與會的立委轉述，礦業法、空污法本來希望能在這會期通過，原本政策已經有些共識，但在野黨還有意見，沒辦法順利完成，就等到下會期有較長的時間再來討論。



立委轉述，賴清德在會中說他個人觀察到，像是礦業法如果能修法成功，應該會比現在還好，但現在又說有更好的方案，在短時間沒辦法形成共識，如果要趕著修完，又擔心被污名化說是要急著通過，於是決定等下會期再來處理，空污法也是一樣。1061228