婦聯會簽備忘錄 爭議可望落幕

內政部長葉俊榮（中）、黨產會主委林峯正（右）及婦聯會主委雷倩（左）29日在內政部簽訂行政協商備忘錄，婦聯會捐贈9成資產給國庫，雷倩與林峯正握手致意。中央社記者張皓安攝 106年12月29日

（中央社記者劉麗榮台北29日電）婦聯會與內政部、黨產會協商簽署行政契約一度破局，不過在婦聯會新任主委雷倩上台後，與內政部重啟協商有正面進展，三方今天已簽署備忘錄，紛擾可望暫告一段落。



婦聯會爭議主要圍繞在勞軍捐，不當黨產處理委員會指婦聯會依據統一捐募運動辦法，自民國44年至78年收取勞軍捐，推估34年間共收取約新台幣240億3071萬元。若加計通貨膨脹及利息，並以105年物價指數換算，勞軍捐現值約3498億1400萬元。



這項爭議從去年3月開始延燒，婦聯會硝煙瀰漫，回顧長達21個月的吵吵嚷嚷、各方喊話，這個走過67年歷史組織，今天正式邁向新旅程。



2016.3.8--民主進步黨立委李俊俋認為中華民國婦女聯合會自成立以來收了將近1000億的「勞軍捐」，應是轉型正義該處理的部分，要加以釐清。



2016.10.5--立法院內政委員會通過民主進步黨籍立委陳其邁提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料。



2017.2.16--婦聯會主任委員辜嚴倬雲透過媒體專訪喊冤，表示她與多數幹部都是無黨籍，外界所稱的「勞軍捐」，其實是進出口商業同業公會的捐款，不是國家稅捐。



2017.2.17--婦聯會發表聲明，表示不是任何政黨的附隨組織，將從總資產約381億元中，捐出280億元捐作公益用途，包括政府負責長照業務的主管機關專款專用、社福機構及醫院等。



2017.1.18--內政部多次去函婦聯會要求提供財報未果，內政部率會計人員前往婦聯會查帳，婦聯會允諾1月23日將財報送到內政部。



2017.3.28--黨產會決議於4月27日就婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦聽證會。



2017.4.14--黨產會提出婦聯會的初步調查報告指出，婦聯會在民國44年至78年間，共收取約240億3071萬元勞軍捐，若加計通貨膨脹及利息，估算現值金額高達3498億1400萬元。



2017.4.24--內政部長葉俊榮說，內政部發文要求婦聯會提供勞軍捐資料，婦聯會以「年代久遠、無法提供」為由拒絕。



2017.4.27--黨產會舉辦聽證會，釐清中華民國婦女聯合會是否為社團法人中國國民黨的附隨組織，及其財產是否為不當取得財產。



2017.6.7--內政部第14次發函要求婦聯會說明勞軍捐疑義，並提出行政協商的建議。



2017.6.27--不當黨處處理委員會決議於7月18日就婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦第二次聽證會。



2017.7.12--黨產會提出婦聯會的補充調查報告指出，婦聯會人事由前總統蔣介石夫人蔣宋美齡全權決定、可分得勞軍捐鉅款及遵從國民黨政策領導。



2017.7.18--黨產會就婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦第2次聽證會。



2017.7.24--婦聯會同意依據組織落實民主轉型、資產312億元捐國庫作公益、會務接受公共監督三原則，與內政部、黨產會展開行政協商。



2017.10.24--內政部、黨產會發布新聞稿表示，因行政契約尚在談判中，未能於原訂3個月期限內完成協商，將儘速完成。



2017.12.11--婦聯會仍表示內部無法決定是否簽訂行政契約。



2017.12.12--黨產會召開委員會，決議12月26日決定是否認定婦聯會為國民黨附隨組織。



2017.12.13--內政部要求婦聯會12月20日前決定是否簽署行政契約，或派具授權資格的幹部出面協商。



2017.12.20--婦聯會副主委葉金鳳率隊前往內政部進行9小時馬拉松協商，要求期限再延2天。



2017.12.22--婦聯會拒絕簽署行政契約，內政部撤換負責人、婦聯會主委辜嚴倬雲與副主委葉金鳳，並限期10日內改選；黨產會表示，26日委員會議將討論是否認定婦聯會為國民黨附隨組織，最快當天就會祭出行政處分，凍結婦聯會資產。



2017.12.24--被撤換的婦聯會主委辜嚴倬雲發聲明指出，接受政府條件，就可免於被汙衊攻擊，但這樣就成了不正當轉型正義的幫凶；婦聯會同日下午召開臨時常委會，由前立委雷倩當選新任主委。



2017.12.25--雷倩首度前往內政部，與內政部協商是否重啟行政契約協商。內政部等婦聯會回覆何時簽備忘錄。



2017.12.26--黨產會召開委員會，決定暫緩討論婦聯會是否為國民黨附隨組織，希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待。



2017.12.27--辜嚴倬雲發聲明，認為內政部違法撤換婦聯會主委，已向法院聲請停止執行處分。引發外界質疑主委鬧雙包，為重啟協商增添變數。



2017.12.28--婦聯會常務委員潘維剛抗議政府以威逼手段，侵犯人民團體自主權，上午宣布請辭；不過，辜嚴倬雲律師下午臨時撤回停止執行處分聲請。



婦聯會下午召開常委會，一致通過願先簽署備忘錄。會後雷倩趕赴內政部報告結果，討論備忘錄細節。



2017.12.29--婦聯會與內政部、黨產會正式簽署備忘錄。1061229