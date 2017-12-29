立院三讀 長照機構法人財報應主動公開

立法院29日三讀通過長期照顧服務機構法人條例，長照服務法規定的長照有關機構，應於條例施行5年內登記為長照機構法人。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社記者劉冠廷台北29日電）立法院今天三讀通過長期照顧服務機構法人條例，長照服務法規定的長照有關機構，應於條例施行5年內登記為長照機構法人。長照機構法人財報應依中央主管機關公告方式主動公開。



為維護接受長照服務者的權益，且對收住失能者的長照機構，應有保障其穩定經營的機制，立法院晚間三讀通過長期照顧服務機構法人條例。



條例明定長照機構法人的財報，應依中央主管機關公告的方式主動公開，所登記的財產總額或該法人所設立機構的年度收入總額達新台幣3000萬元以上者，其財務報告應經會計師查核簽證，違者將處新台幣2萬元以上10萬元以上的罰鍰，並限期改善，屆期為改善者，並得按次處罰。



主管機關為確保服務品質及服務使用者權益，得檢查長照機構法人的財務、業務狀況，或要求提供財務、業務報告及其相關文件，長照機構法人不得規避、妨礙或拒絕，違者將處2萬元以上10萬元以上的罰鍰。



為鼓勵及輔導已設立的長照機構轉型，長照服務法所定的長照有關機構，在本條例施行5年內，依條例設立登記為長照機構法人，並將原供長照服務使用的土地無償轉移給長照機構法人作原來用途，得申請不課徵土地增值稅。



條文明定，長照機構財團法人應提撥其前一會計年度收支結餘的10%以上，辦理有關研究發展、長照宣導教育、社會福利；另提撥10%以上辦理提升員工薪資待遇及人才培訓。



此外，長照機構社團法人應提撥前一會計年度收支結餘的10%以上，辦理有關於研究發展、人才培訓、長照宣導教育及社會福利，另應提撥百分之20%以上作為營運資金。1061229