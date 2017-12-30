/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
>rss

民進黨民調 近6成贊成修勞基法

發稿時間：2017/12/30 12:32

最新更新：2017/12/30 14:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民主進步黨30日在中央黨部公布民意調查，59.7%受訪者贊成修勞動基準法。中央社記者裴禛攝　106年12月30日民主進步黨30日在中央黨部公布民意調查，59.7%受訪者贊成修勞動基準法。中央社記者裴禛攝　106年12月30日

（中央社記者范正祥台北30日電）民主進步黨今天公布民意調查，59.7%受訪者贊成修勞動基準法，並有53.5%受訪者認為這次修法是因應各行業工作情況，制訂社會多數行業可順利運作的制度。

民進黨上午舉行民調公布記者會，民進黨發言人林琮盛表示，勞基法修正議題近日受社會大眾關注，有必要公布實際狀況。

民調問到一例一休實施近一年，社會上出現建議修法的聲音，贊不贊成修法？調查結果顯示，59.7%受訪者贊成，僅17.9%不贊成。

林琮盛說，這次調查與民進黨13日調查相較，贊成度上升1.9個百分點，不贊成度下降3.1個百分點，民眾支持修法態度未因反對修法大遊行而下降。

至於民眾對修法動機的看法，53.5%受訪者認為修法是因應各行業工作情況，制訂社會多數行業可順利運作的制度，30.9%則認為犧牲勞工權益，討好企業界。

林琮盛表示，與上次調查相較，認為是因應各行業制訂比例增加1.6個百分點，認為是犧牲勞工權益比例下降1.8個百分點。整體而言，民眾認為修法動機是正面比例小幅上升。

他說，根據交叉分析，40到49歲及50到59歲年齡層贊成修法比例分別為67%和70%，是贊成修法比例最高的年齡層。

這份民調是在25日到26日進行電話訪問調查，訪問對象20歲以上具有投票權公民，完成834份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。年齡、性別、戶籍加權數是依內政部公布的今年1月人口統計資料。1061230

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP