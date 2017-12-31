立法院：將再向北市府提換地計畫

（中央社記者蘇龍麒台北31日電）立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院所在的土地，在今年8月間已經變更為機關用地，立法院是使用中的需地機關，有一定的正當性與優先性，預計將再向台北市政府提出換地計畫。



立法院所在地原本屬於台北市政府下的學校用地，日前推動立法院與南港瓶蓋工廠以地換地案，但是在台北市議會6月30日表決時，贊成者34人、反對者23人、棄權1人，因立法院換地案屬於重大市產處分，需要在場議員2/3同意，表決結果並未達到2/3的門檻，立法院換地案遭否決。



林志嘉說，在換地案遭到否決後，立法院所在地於8月間，已經從原本的學校用地，變更為機關用地，而立法院是目前在這塊地上的使用機關，也是需地機關，因此在使用上有正當性與優先性，而立法院希望再次提出換地的需求與計畫，能夠因此取得土地，可以進行部分改建，部分解決目前空間使用上不足的問題，也不需要每年編列新台幣數千萬元的租金預算給台北市政府。



不過，林志嘉也說，再次提出換地計畫，原則上還是要經過台北市議會的同意，但再次提出計畫，可以多一次機會，近期內將會討論擬定後再提出新的換地計畫。1061231