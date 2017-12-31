台北101跨年倒數煙火秀 外交部衛星傳送

（中央社記者顧荃台北31日電）外交部今天表示，今年將再度透過國際衛星，向全球傳送台北101大樓跨年倒數及施放燈光煙火秀畫面，向全世界展現台灣跨年創意，促進觀光旅遊發展。



外交部今天發布新聞資料表示，這次台北101大樓跨年煙火主題為「2018幸福共好Happy Together」，將以融合LED燈網及減量煙火的360秒新年大秀，呈現創新及環保兼具的全新視覺饗宴。



外交部說，將於台北時間今年12月31日晚間11時55分起至2018年1月1日凌晨零時6分傳送101煙火畫面，已透過全球各駐外館處聯繫當地電視台及網路媒體，屆時將可下載衛星畫面，播出今年台北101大樓跨年燈光煙火秀盛況，並歡迎國際媒體駐台記者前往採訪。



煙火施放影片也將透過外交部YouTube平台「潮台灣」（Trending Taiwan）頻道（網址：https://goo.gl/feuivE）供各界點閱觀賞。



外交部說，台北101大樓自2005年起，於每年元旦零時零分施放跨年煙火，多年來已成為台灣年度盛事，也是英國廣播公司（BBC）電視台等國際知名媒體轉播的亮點，2012年並曾獲美國有線電視新聞網（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一。1061231