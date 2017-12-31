賴清德：新的一年 行政團隊持續做實事

行政院長賴清德在臉書發文表示，31日是2017年的最後一天，再過幾個小時，就要迎向新的一年。他感謝民眾各方面的努力，共同推動國家進步。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院長賴清德表示，今天是2017年最後一天，新的一年，行政團隊仍會秉持「做實事」的精神，踏實解決問題。



賴清德晚間在臉書發文表示，今天是2017年的最後一天，再過幾個小時，就要迎向新的一年。他感謝民眾各方面的努力，共同推動國家進步。



賴清德表示，新的一年，行政團隊仍會秉持「做實事」的精神，誠實面對台灣目前的挑戰，務實擬定對策，並踏實解決問題，持續打造安居樂業的環境，均衡區域發展，讓社會生生不息。



賴清德說，祝福大家在新的一年，平安、順利，也祝福台灣風調雨順，國泰民安。1061231



