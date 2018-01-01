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關鍵字： 元旦升旗日出國道路況謝金燕
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賴清德元旦參拜龍山寺 祈求國泰民安

發稿時間：2018/01/01 09:10

最新更新：2018/01/01 09:10

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（中央社記者顧荃台北1日電）行政院長賴清德今天上午前往總統府出席元旦升旗典禮後，隨後前往萬華龍山寺參拜。賴清德說，今天是來龍山寺為台灣祈福，也感謝過去台南大地震時，龍山寺捐款協助。

賴清德上午在行政院秘書長卓榮泰、發言人徐國勇、民進黨台北市黨部主委黃承國、民進黨台北市議員劉耀仁、顏聖冠與周威佑等人陪同下，前往龍山寺參拜。

龍山寺副董事長黃書瑋致贈賴清德他親手所寫的「靈犬獻瑞 國泰民安」春聯，賴清德在主殿上香後，隨即在龍山寺大門口發表談話。

賴清德表示，今天是107年元旦，總統蔡英文在總統府前舉辦元旦升旗典禮，他參加之後，馬上來龍山寺參拜，為台灣祈福，盼國泰民安、風調雨順。

賴清德說，他除了替台灣祈福外，來龍山寺還有一個目的，過去在台南地震時，龍山寺捐贈善款幫忙，讓台南市度過難關，他一直記得這個恩惠，因此代表市民來跟龍山寺道謝。1070101

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