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國軍形象影片 展現守護人民決心[影]

發稿時間：2018/01/01 15:24

最新更新：2018/01/01 15:40

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影片來源：Youth Daily News 青年日報 YouTube頻道

（中央社記者謝佳珍台北1日電）為創新文宣作為，提升國軍形象，由國防部青年日報社製作的國軍「守護」人民形象MV今天發布；首度自行創作詞曲，走入城市、鄉里及各部隊拍攝，還邀超級星光大道出道歌手配唱。

國防部青年日報社發布新聞稿指出，MV中前半段安排民眾酣然入夢橋段，搭配官兵夜半時分仍堅守崗位畫面，表述國軍全天候戮力戰備的無私奉獻。

隨後，護士、郵差及消防員等各行各業紛紛入鏡，並藉由手寫板上不同的加油話語，以實際行動表達與國軍一起守護國家決心。有「夜鷹部隊」稱號的憲兵特勤隊也在影片中展現其反恐劫持的演練過程，場面驚心動魄。

新聞稿表示，MV邀請超級星光大道出道歌手張心傑配唱，出道前服役於海軍軍樂隊的張心傑，曾參與國家各式慶典演出，也曾隨著敦睦艦隊至其他國家進行表演，用天生音樂長才協助國軍展露壯盛軍容。

新聞稿說，希望透過民眾安居樂業與國軍投入戰備任務交錯畫面，搭配歌手雄渾沙啞及高辨識度嗓音，唱出國軍未來持續「守護」人民決心。1070101

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