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尤美女推修法 性傾向性別認同擬入法

發稿時間：2018/01/03 14:26

最新更新：2018/01/03 14:57

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民進黨立委尤美女（中）與多個同志團體，3日在立法院記者會，公布2017台灣同志（LGBTI）人權政策檢視報告，內容涵蓋14個面向、27個議題，並提出4建言。中央社記者施宗暉攝 107年1月3日民進黨立委尤美女（中）與多個同志團體，3日在立法院記者會，公布2017台灣同志（LGBTI）人權政策檢視報告，內容涵蓋14個面向、27個議題，並提出4建言。中央社記者施宗暉攝 107年1月3日

（中央社記者王承中台北3日電）民主進步黨立委尤美女今天表示，已提出修正性別平等工作法，盼把性傾向、性別認同入法，期待友善職場落實，讓性別平等往前邁進。

行政院性別平等處參議趙惠文表示，性平處擇定去除性別刻板印象與偏見為重大性別議題，將於108年開始執行到111年，為期4年，持續推廣去除性別刻板印象，也會要求各部會落實推動，逐年追蹤。

台灣同志諮詢熱線協會上午在立法院召開「台灣首次同志人權政策檢視成果報告」記者會，針對報告向政府提出建言，並邀請民進黨立委尤美女，及趙惠文等人與會。

報告指出，自民國94年起，行政院38個部會實施「性別主流化」政策，在所有政策中帶入性平意識，並成立專責機制，但各專案小組運作仍多聚焦於兩性平等或婦女權益，近年有漸擴及同志權益，但仍須努力。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝表示，政府應制定法律政策保障同志人權，各級政府在進行性別統計時，應在適當項目加入性別認同選項，並投入資源進行同志研究，建立有實證研究的政策方向。積極進行性別平等的社會教育，加強宣導建立多元友善職場，在政策宣導上應減少性別刻板的設計與用詞。

尤美女表示，立法院長蘇嘉全上任後，也在立法院成立性別平等委員會，她會把這份報告列入委員會中，作為未來當行政機關把法案、預算等送進立院後的參考，她也已提出修正性別平等工作法，盼把性傾向、性別認同入法，期待友善職場落實，讓性別平等往前邁進。

趙惠文也說，已擇定去除性別刻板印象與偏見為重大性別議題，明年開始4年為期，持續推廣去除性別刻板印象，並要求各部會落實推動，逐年追蹤。

趙惠文說，在行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點中，也明定各部會在中長程個案計畫審議、法案審議上，計畫內容所涉及的性別層面，應包含不同性別跟性傾向，不僅對男女影響要評估，對不同性別、性傾向的影響也要評估。1070103

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