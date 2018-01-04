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國家語言法草案 將提供台語頻道法制基礎

發稿時間：2018/01/04 16:33

最新更新：2018/01/04 16:33

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（中央社記者顧荃台北4日電）行政院院會今天通過國家語言發展法草案，後續將送立法院審議。文化部長鄭麗君表示，未來法案通過後，將有足夠的法制基礎來成立台語專屬頻道。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德在院會中表示，台灣擁有多元族群與文化，但許多本土語言多面臨傳承危機，相關保存與復振工作刻不容緩。「國家語言發展法」的制定，將保障國民使用國家語言的權利，落實語言與文化平權，促進國家多元文化發展。

文化部報告指出，國家語言發展法草案的立法重點，包括賦予台灣固有族群的自然語言與台灣手語的法制地位、加強多元語言的公共服務、提升人民使用國家語言能力、健全國家語言教育、保障面臨傳承危機的國家語言得以傳承與發展等。

草案規定，國家語言是指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語；政府針對面臨傳承危機的國家語言，應優先推動特別保障措施；且政府在未來國民基本教育各階段，應將國家語言列為部定課程。

鄭麗君上午出席行政院會後記者會時表示，草案也明訂，政府捐助從事傳播的財團法人，應提供國家語言多元服務，並得以設立國家語言的廣播、電視專屬頻道。

鄭麗君表示，目前已經有原民台、客家台，為落實文化平權，文化部積極跟公廣集團會商設立台語頻道的可行性。文化部也在民國107年的預算中，提供公廣集團優先製播台語節目的經費；若未來國家語言發展法經立法院三讀通過，就會為設立台語頻道提供足夠的法制基礎。1070104

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