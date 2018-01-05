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立院議場門鎖遭破壞 監視器有死角沒拍到

發稿時間：2018/01/05 12:14

最新更新：2018/01/05 15:47

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立法院將召開臨時會，5日內外維安部署加強，警方表示，5日上午議場的門鎖、議場廁所窗戶遭到破壞，目前正透過監視錄影機清查可疑人士。圖左為遭破壞議場門鎖、右為修復完成後。（圖左民進黨立法院黨團提供）中央社記者溫貴香攝 107年1月5日立法院將召開臨時會，5日內外維安部署加強，警方表示，5日上午議場的門鎖、議場廁所窗戶遭到破壞，目前正透過監視錄影機清查可疑人士。圖左為遭破壞議場門鎖、右為修復完成後。（圖左民進黨立法院黨團提供）中央社記者溫貴香攝 107年1月5日

（中央社記者溫貴香台北5日電）臨時會前夕議場門鎖遭破壞，立法院長蘇嘉全今天表示，因為監視器有死角，沒有證據證實是誰破壞，但不懷疑任何一個人，未來會加強設備，讓立委安全得到妥善的保護。

警方表示，4日上午立法院議場的門鎖及廁所窗戶遭到破壞，正透過監視錄影機清查可疑人士，因此維安升級，立法院內警力部署升級至80人。

民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪今天受訪要求查明是誰做的；國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗也說，這是某個政黨的議事策略，尊重但不合適。

蘇嘉全上午在立法院受訪表示，議場門窗被破壞有照片，「被破壞是真的」，但因為監視器有死角、錄影無法照到每個角落，沒有辦法證實是誰破壞，「不懷疑任何一個人」。

記者追問，議場管制區不是一般人可以進出，而且有駐衛警駐守？破壞者是否為立法院內的同仁？

蘇嘉全說，昨天朝野黨團協商，立法院內的工作人員、立委的助理都可以進入議場的外圍，媒體是無法進入，因此媒體不可能。

他表示，遭破壞的門鎖都已修復，「未來照（指監視器）不到的地方，會加強一些設備，讓議場委員的安全可以得到比較妥善的保護」。1070105

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