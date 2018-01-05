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奈及利亞駐處搬遷 改名台北貿易辦事處

發稿時間：2018/01/05 13:22

最新更新：2018/01/05 13:22

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（中央社記者侯姿瑩台北5日電）駐奈及利亞代表處從奈國首都阿布加（Abuja）搬遷到商業大城拉哥斯（Lagos），預計今天開始正式對外運作。知情人士表示，館處名稱將改為駐奈及利亞台北貿易辦事處。

外交部日前表示，奈及利亞駐處去年12月8日已從阿布加搬遷到拉哥斯，安頓好後，預計今天正式對外運作。

知情人士告訴中央社記者，駐奈及利亞代表處重新對外運作後，名稱將從中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團改為駐奈及利亞台北貿易辦事處（Taipei Trade Office in Nigeria）。

外交部表示，去年12月8日奈國駐處搬遷後，外交部已告知位於台北市信義區的奈及利亞駐華商務辦事處遷離首都台北市。

奈及利亞駐華商務辦事處今天向中央社記者表示，已收到通知，搬遷時程與地點等事宜，還在等待奈國政府指示。

在中共施壓下，去年1月奈及利亞政府公開要求駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加、更改駐處名稱及縮減人員規模。奈及利亞外交部去年3月31日要求駐奈國代表趙家寶限期離境，否則無法保障安全。

去年6月30日奈及利亞派遣25名武警，封鎖駐奈及利亞代表處，並強制駐處人員離開代表處，外交部曾多次嚴正抗議。

此外，在中共打壓下，駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林等代表處也陸續在去年改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。1070105

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