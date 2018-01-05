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陸啟用Ｍ503 綠籲藍共同抗議片面改變現狀

發稿時間：2018/01/05 17:07

最新更新：2018/01/05 17:07

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（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北5日電）民主進步黨發言人吳思瑤今天說，中國大陸片面啟用Ｍ503北上航線，中國國民黨不該還把矛頭對內，而應和執政黨共同合作，團結對外，向中國的單邊主義行徑嚴正抗議。

中國大陸4日突然宣布啟用M503北上航線及相關銜接航線，陸委會與國防部等相關部會表達堅決反對陸方使用未經協商的航路，要求立即停止相關飛航活動。國防部並強調，若侵入海峽中線以東區域、威脅台灣空防安全者，國軍必定予以攔截、警告與驅離。

國民黨文傳會副主委唐德明今天在臉書說，由於台灣不是國際民航組織（ICAO）會員，且M503是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此，劃設該條航線並不需台灣同意。

唐德明說，上一次大陸民航局宣布要在2015年3月開通M503航線時，最後在美方鼓勵下，由兩岸交通小兩會進行溝通才取得共識；這次大陸完全不想協商直接宣布啟動，有兩種可能，因總統蔡英文不承認九二共識，中共拒絕開啟與民進黨政府的協商管道；另一種則是根本不在乎蔡政府反應。如果是後者的話，兩岸情勢可能就會進入一種無限沉淪的惡劣景況。

吳思瑤今天透過新聞稿指出，安全議題無關統獨藍綠，國家安全和飛航安全容不得模糊和風險的空間。2015年3月，中國曾擅自啟用M503航線，威脅台灣的飛航和國家安全。當時，民進黨要求馬政府必須對中國嚴正交涉，避免破壞台灣國家安全。

吳思瑤說，此時此刻，中國方面變本加厲擅自使用M503由南飛北、W121、W122及W123航線，嚴重危及台灣安全，國民黨不該還把矛頭對內，亂噴政治口水，模糊焦點，而是應和執政黨共同合作，團結對外，向中國的單邊主義行徑嚴正抗議，才是理性負責的在野黨。

另外，台灣團結聯盟今天也透過新聞稿指出，面對如此嚴重的國安危機，台灣人民必須團結起來，一同譴責中國侵犯台灣的野心。

台聯黨主席劉一德並表示，如果蔡政府沒有以最高國防危機的規格看待M503航線事件，台聯未來將前往行政院大陸委員會抗議，並要求陸委會主委張小月下台負責。1070105

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