徐國勇：勞基法修法 逾6成民眾支持

行政院長賴清德（前左3）6日上午在嘉義縣長張花冠（前右2）、嘉義縣議會議長張明達（右）等人陪同下，前往嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺參拜祈福。中央社記者黃國芳攝 107年1月6日

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）時代力量立委昨天至總統府前禁食抗議勞基法修法，行政院發言人徐國勇今天在嘉義縣受訪時表示，這次勞基法修法有6成以上民眾支持，代表修法方向正確，希望他們保重身體。



行政院長賴清德今天上午前往嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺參拜祈福，針對時代力量立委至總統府前禁食抗議勞基法修法，徐國勇接受媒體訪問時說，今天天氣寒冷，保重身體比較重要。



徐國勇指出，對於這次勞基法修法的訴求，在民調、各方意見上，有超過6成以上的民眾支持，代表這次修法方向正確；而且監察院針對上次勞基法修法提出糾正，報告中提及上次修法考慮比較沒有那麼周全，因此，也反映在這次修法上。



賴清德上午在嘉義縣長張花冠、嘉義縣議會議長張明達等人陪同下，於上午7時40分前往嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺參拜祈福。



賴清德表示，今天代表總統蔡英文與行政院，為嘉義縣祈福，祈求台灣國泰民安、風調雨順。另外，這次來到嘉義縣，最主要是與嘉義縣政府團隊，以及各鄉鎮市長座談，希望落實蔡總統兩大政見，前瞻基礎建設與長照2.0。1070106