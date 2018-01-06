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勞基法修法 柯建銘盼朝野理性坐下來談

發稿時間：2018/01/06 10:21

最新更新：2018/01/06 10:29

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民進黨團總召柯建銘與民進黨立委王定宇、陳亭妃、余宛如、陳其邁等立委6日上午8時許，圍坐在議場前聊天、看報、吃早餐，堅守8日立法院院會遞案的第一順位。中央社記者王承中攝　107年1月6日民進黨團總召柯建銘與民進黨立委王定宇、陳亭妃、余宛如、陳其邁等立委6日上午8時許，圍坐在議場前聊天、看報、吃早餐，堅守8日立法院院會遞案的第一順位。中央社記者王承中攝　107年1月6日

（中央社記者王承中台北6日電）民主進步黨團總召柯建銘今天表示，時代力量在凱道抗議，民進黨團只有尊重。勞基法修法是否有退讓空間是一回事，但首先大家要有辦法理性坐下來談。無談話空間，就無理性協商。

立法院臨時會將處理勞動基準法部分條文修正草案，黃國昌等5名時力籍立法委員反對修法，昨天下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨籍立委突破。

黃國昌等5名立委隨後撤出議場，轉戰到總統府前，以禁食方式表達抗議。隨議場淨空，民進黨籍立委昨晚也開始在議場外輪班排隊，確保8日院會開會時優先遞案順位。柯建銘昨天說，排班是必要的防禦性措施。

今天上午8時許，柯建銘與民進黨籍立委王定宇、陳亭妃、余宛如與陳其邁等近10名立委圍坐在議場前，堅守8日院會遞案第一順位。

柯建銘受訪表示，黨團一定會在議場前輪班到8日議場開門，確保優先遞案，才不會喪失先機。

他說，凌晨有到凱達格蘭大道看時力籍立委，但到現場看到時力已被孤立，勸時力應想辦法解套。

至於勞基法修法是否有退讓空間？柯建銘表示，是否有退讓空間是一回事，首先大家要有辦法理性坐下來好好談。

他說，勞基法修法從初審開始，在野黨就一路阻擋，時力黨團總召集人徐永明占領發言台11小時、中國國民黨籍立委蔣萬安冗長發言，所有過程中，大家很清楚看到在野黨就是擋，沒談話空間。如果沒談話空間，就無法理性協商。

國民黨團書記長林為洲告訴中央社記者，針對中央政府總預算案，黨團已備妥2000多案，將實質嚴審。目前黨團也在準備勞基法部分條文修正草案的修正動議，不排除未來在院會處理前，到議場前輪班排隊搶優先遞案順位。1070106

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