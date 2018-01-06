賴清德：嘉義食安大樓經營 須周詳考量

行政院長賴清德（中）6日南下嘉義縣視察「永在食安大樓」，在嘉義縣長張花冠（左2）等人陪同下了解縣府籌建食安大樓推動情形，眾人並合影留念。（行政院提供）中央社記者黃國芳傳真 107年1月6日

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）行政院長賴清德今天南下嘉義縣視察「永在食安大樓」，他說，考量未來經營，以及有關定位等方面，行政院會再做周詳考量。



賴清德今天在嘉義縣長張花冠、衛生福利部長陳時中等人陪同下，視察「永在食安大樓」，並聽取簡報及實地訪視，了解嘉義縣政府籌建食安大樓推動情形。



嘉義縣政府發布新聞稿，食安大樓興建計畫曾尋求中央協助，不過，未獲得奧援，只能尋求民間企業贊助，終獲台塑企業同意捐建食安大樓，為表達感佩及紀念台塑創辦人王永在，將食安大樓命名為「永在食安大樓」，並彰顯「食安永在」願景。



嘉義縣政府指出，「永在食安大樓」將是全國唯一以「食品安全」為主體的多功能中心，設有檢驗中心、食安及食農教育廳室（國際演講廳、研討室）、多功能使用空間等設施。



賴清德致詞指出，地方政府為因應食品安全的需求，向企業家募款、興建食安大樓，在台灣，嘉義縣是第一個，需給予肯定。



賴清德表示，有關前瞻基礎建設食安的預算，立法院非常支持。雖然前行政院長林全已經有一些安排，特別在食安方面有新台幣20多億元的經費，不過，也在思考如何有效運用，可以迅速發揮效果，並兼顧到區域平衡。



賴清德說，「永在食安大樓」從興建等都沒問題，後續是經營，以及定位等方面也要考量，行政院會再做周詳的考量。另外，衛福部食品藥物管理署是否要在嘉義設南部中心，未來定位及如何營運等，都會進一步討論。1070106



